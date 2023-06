Tham gia hội thi có 11 gia đình đến từ 11 xã, phường trên địa bàn thị xã An Khê. Trong thời gian 60 phút, các gia đình sẽ thi cắm hoa, nấu xôi, trưng bày mâm xôi và thuyết trình với chủ đề “Gia đình khéo tay”.

Kết thúc hội thi, gia đình chị Trịnh Thị Hồng Thắm (phường An Phú) xuất sắc giành giải nhất; giải nhì thuộc về gia đình chị Trịnh Thị Kim Hoa (phường An Tân); gia đình chị Trần Thị Hiền (phường An Bình) và gia đình chị Vi Thị Hương (phường An Phước) đồng giải ba. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao giải khuyến khích cho 7 gia đình.

Bà Trần Thị Khuyên-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Khê cho biết: Hội thi “Gia đình khéo tay” là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Thông qua hội thi, các gia đình có dịp giao lưu, chia sẻ kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo sự gắn kết, sẻ chia công việc giữa các thành viên trong gia đình, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

