73 học viên Học viện An ninh nhân dân hoàn thành thực tập tốt nghiệp tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 5-10, tại Công an tỉnh Gia Lai, Học viện An ninh nhân dân phối hợp tổ chức tổng kết công tác thực tập tốt nghiệp cho các học viên khóa D51.

Thiếu tướng Trần Kim Hải-Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân và Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các khoa, phòng của Học viện và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh.

Từ ngày 20-6 đến ngày 6-10, 73 học viên khóa D51 của Học viện An ninh nhân dân được phân công thực tập tại Công an 17 huyện, thị xã, thành phố thuộc Công an tỉnh Gia Lai. Kết thúc thực tập, đại diện học viên đã báo cáo về tiến độ hoàn thành khóa luận; kết quả thực hiện chỉ tiêu chuyên môn; ý thức chấp hành kỷ luật, Điều lệnh Công an nhân dân của các học viên.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Kim Hải nhấn mạnh: “Việc tổ chức tổng kết thực tập tốt nghiệp là hết sức cần thiết, qua đó, giúp xác định cụ thể mục tiêu, nội dung công tác thực tập tốt nghiệp của học viên Học viện An ninh nhân dân; bảo đảm nâng cao chất lượng thực tập, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân”.

Kết thúc buổi làm việc, Đại tá Phạm Hữu Trường đánh giá cao những kết quả đạt được của 73 học viên. Đồng chí bày tỏ kỳ vọng, niềm tin vào lớp cán bộ trẻ sẽ cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an.