Trong tháng 9, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã điều tra làm rõ 66 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện, xử lý 65 vụ, 67 đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường; bắt 21 vụ, xử lý 38 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy…

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai thường xuyên, liên tục; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật được quan tâm, tăng cường, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu trong mọi tình huống. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị được ổn định, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ. Nhân dân nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 bình yên, an toàn.

Tại lễ chào cờ đầu tháng vào sáng 2-10, đánh giá kết quả các mặt công tác và chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực, cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương trong việc chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục chấp hành nghiêm điều lệnh, lễ tiết tác phong, nhất là quy định về sử dụng rượu bia, vận động người thân chấp hành Luật Giao thông đường bộ; tập trung triển khai các biện pháp công tác Công an kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý án, tin báo, nhất là những vụ dư luận quan tâm; thực hiện hiện hiệu quả các đợt cao điểm về: “Tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container và tăng cường xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng phương tiện”; cao điểm “50 ngày đêm tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh” từ ngày 1-9 đến 20-10-2023; đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân về thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng.