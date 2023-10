Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn

(GLO)- Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Công an TP. Pleiku đã thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn nhằm hạn chế thấp nhất hành vi vi phạm, tạo sự đồng thuận cao từ phía nhân dân.