(GLO)- Ngày 23-2, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai), UBND xã Hà Ra tổ chức lễ ký kết giao ước phối hợp với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.