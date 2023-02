(GLO)- Sáng 22-2, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Phước Viên (xã Hbông, huyện Chư Sê) và đoàn từ thiện tỉnh An Giang cùng chính quyền địa phương tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Blang và Hbông.

Theo đó, đoàn đến thăm và trao tặng 600 suất quà (300.000 đồng/suất) cho 600 hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật và người già neo đơn (trong đó, xã Ia Blang, Hbông, mỗi xã 250 hộ và 100 người nghèo, khó khăn là phật tử chùa Phước Viên), mỗi suất quà gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, chăn ấm và một số nhu yếu phẩm. Tổng trị giá quà tặng là 180 triệu đồng, do phật tử chùa Phước Viên và đoàn từ thiện tỉnh An Giang vận động các nhà hảo tâm tại tỉnh An Giang tài trợ.

* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Phổ Hiền (xã Trà Đa, TP. Pleiku) cùng chính quyền địa phương tổ chức tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn tại xã Đak Rong.

Đoàn đã trao tặng 500 suất quà (500.000 đồng/suất) cho 500 hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật của 4 làng: Hà Đừng 1,2, Kon Trang và Kon Bông (xã Đak Rong), mỗi suất quà gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 kg cá khô, nước mắm và sữa. Tổng trị giá chương trình thiện nguyện là 250 triệu đồng do phật tử chùa Phổ Hiền vận động, tài trợ.

Những món quà tuy không lớn nhưng ý nghĩa, thiết thực thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” nhằm giúp các hộ đồng bào DTTS nghèo, người khuyết tật có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.