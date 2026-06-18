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23 học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được kết nạp vào Đảng

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Ngày 17-6, Đảng bộ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ kết nạp 23 học sinh vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

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Đảng bộ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) kết nạp 23 học sinh vào Đảng. Ảnh: ĐVCC

Các đảng viên mới đều là học sinh có thành tích tốt trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào của nhà trường và có quá trình rèn luyện tốt.

Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên mới bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng; đồng thời hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

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23 đảng viên mới chụp hình lưu niệm cùng tập thể giáo viên nhà trường. Ảnh: ĐVCC

Trong những năm qua, Đảng bộ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn rất chú trọng công tác phát triển đảng viên là học sinh.

Mỗi năm, Đảng bộ kết nạp trên 20 đảng viên là học sinh. Đây là những nhân tố có khát vọng cống hiến, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của địa phương.

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