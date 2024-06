1.117 cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai được thăng cấp hàm, nâng bậc lương năm 2024

(GLO)- Chiều 3-6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2024. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Tham dự có các các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an 17 huyện, thị xã, thành phố và 74 đồng chí đại diện cho 1.117 cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp hàm, nâng bậc lương trong niên hạn được trao quyết định tượng trưng.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã báo cáo kết quả xét thăng cấp nâng lương năm 2024; công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, trong đó có 10 đồng chí được thăng cấp bậc hàm Thượng tá đúng niên hạn; 3 đồng chí được nâng lương cấp bậc hàm trước niên hạn 1 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng lương. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, vinh dự này có được là nhờ sự nỗ lực không ngừng của mỗi cán bộ, chiến sĩ và sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của Đảng ủy Công an tỉnh. Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng lương đợt này tiếp tục phấn đấu rèn luyện, trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.