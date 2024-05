Công an huyện Đức Cơ vô địch Giải Bóng đá Công an tỉnh Gia Lai

Chiều 24-5, vòng chung kết Giải Bóng đá Công an tỉnh Gia Lai đã khép lại với trận tranh ngôi vô địch giữa 2 đội bóng Công an huyện Đức Cơ và Công an huyện Kông Chro.

Ngay trong hiệp 1, các cầu thủ Công an huyện Đức Cơ đã có 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước cùng do công của Duy Lợi sau những tình huống chớp thời cơ sắc bén. Tuy nhiên, đội bóng Công an huyện Kông Chro cũng thi đấu đầy bản lĩnh và có bàn thắng rút ngắn cách biệt 1-2 sau pha đá phạt hàng rào đẹp mắt của Văn Nếch.

Công an huyện Kông Chro đã thi đấu đầy nỗ lực hòng tìm bàn gỡ hòa song không thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Thậm chí, ở phút thi đấu cuối cùng, họ còn để tiền đạo Nguyên Hà của Công an huyện Đức Cơ ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1.

Với chiến thắng này, Công an huyện Đức Cơ có lần đầu tiên lên ngôi vô địch ở Giải Bóng đá Công an tỉnh. Công an huyện Kông Chro giành ngôi Á quân, vị trí thứ 3 thuộc về Liên quân CSND-PC07 và Công an huyện Chư Păh.

Tại lễ trao giải, ngoài các giải tập thể, Ban tổ chức đã trao 3 giải cá nhân gồm: cầu thủ xuất sắc nhất cho Trọng Anh (Công an huyện Đức Cơ), thủ môn xuất sắc nhất cho Anh Tú (Công an huyện Đức Cơ) và vua phá lưới cho Thế Nam (Công an huyện Kông Chro).

Vòng chung kết năm nay quy tụ gần 160 cầu thủ đến từ 8 đội bóng là các đơn vị Công an địa phương và các phòng nghiệp vụ. Sau giải đấu này, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn cầu thủ xuất sắc vào đội tuyển Công an tỉnh để tham gia vòng loại môn bóng đá trong chương trình “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ X do Bộ Công an tổ chức trong năm 2024.