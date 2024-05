8 đội bóng tranh tài ở vòng chung kết Giải Bóng đá Công an tỉnh Gia Lai

Ngày 20-5, vòng chung kết Giải Bóng đá Công an tỉnh Gia Lai đã chính thức khởi tranh tại sân bóng của Công an tỉnh.

Giải đấu năm nay quy tụ gần 160 cầu thủ đến từ 8 đội bóng là các đơn vị Công an địa phương và các phòng nghiệp vụ được chia làm 2 bảng. Đây là các đội bóng đã vượt qua vòng loại ở 4 bảng đấu được chia theo 4 cụm khu vực với sự tham gia của 22 đội.

Ở vòng chung kết, bảng A có Liên quân CSND-PC07, Công an các huyện Ia Pa, Mang Yang, Đức Cơ; bảng B có Liên quân PK02-PC11 và Công an các huyện Kông Chro, Krông Pa và Chư Păh. Các đội bóng thi đấu vòng tròn 1 lượt ở mỗi bảng trên mặt sân 10 người để chọn ra 2 đội xuất sắc nhất vào chơi vòng bán kết.

Trong sáng 20-5, các cầu thủ Liên quân CSND-PC07 đã vượt Công an huyện Mang Yang với tỷ số 3-2. Trong khi đó, Công an huyện Ia Pa dù đã có 2 lần vươn lên dẫn trước song không thể giữ trọn 3 điểm trước Công an huyện Đức Cơ khi kết thúc với tỷ số 2-2.

Giải đấu là dịp để Công an các địa phương cùng các phòng nghiệp vụ cọ xát, học hỏi trong bóng đá nói riêng nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao của cán bộ, chiến sĩ trong ngành Công an nói chung.