Xôn xao thông tin quán nước mía ở Đền Trần tận dụng nước uống thừa để bán

Công an xã Tiến Đức đã vào cuộc xác minh và yêu cầu người phụ nữ bán nước mía tại Đền Trần tạm dừng hoạt động để xác minh, làm rõ thông tin tận dụng đồ uống thừa của người trước, bán cho người sau

Thông tin từ lãnh đạo Công an xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) cho biết, sáng 16-2, sau khi nắm được thông tin trên mạng xã hội phản ánh về một người phụ nữ bán nước mía có hành vi lấy nước mía thừa của khách trước bán lại cho khách sau ở Đền Trần, Công an xã đã vào cuộc xác minh và yêu cầu quán nước mía này tạm dừng hoạt động.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, TikTok lan truyền thông tin kèm đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ bán nước mía lấy nước thừa của khách trước rồi bán lại cho khách sau. Sự việc được ghi lại ở Đền Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Trong đoạn clip này cho thấy người phụ nữ này sau khi dọn những ly nước mía đã để lại chứ không đổ đi phần nước thừa. Khi có khách mới đến mua nước mía, người này lấy ly nước cũ chêm thêm nước mới vào và bán lại cho khách. Thậm chí, ống hút cũng được tận dụng bằng cách rửa lại, chứ không thay mới.

Ngay sau khi thông tin cùng đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng không khỏi rùng mình.

Theo lãnh đạo Công an xã Tiến Đức, quá trình vào cuộc xác minh, cơ quan công an đã thu giữ các vật dụng bán hàng, dừng hoạt động quán nước mía trên để xác minh, điều tra làm rõ thông tin. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã nhắc nhở những quán hàng khác tại khu vực Đền Trần phải tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Chúng tôi sẽ chấn chỉnh để làm gương cho các quán khác, không để tình trạng như vậy tái diễn. Nếu du khách và người dân nắm được những thông tin, hình ảnh tương tự, hãy liên hệ đến chính quyền để lực lượng chức năng điều chỉnh cho hợp lý" - lãnh đạo Công an xã Tiến Đức nói.

Được biết, tại Đền Trần có hơn 200 hàng quán đang hoạt động phục vụ du khách thập phương.