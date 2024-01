Xét xử vụ khủng bố tại Đắk Lắk: Tòa tuyên phạt 10 án chung thân

(GLO)- Ngày 19-1, qua kiểm tra đột xuất tại 3 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở.

Mở rộng điều tra vụ án Công ty AIC, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tử Quỳnh (nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và 3 bị can khác.