Xe máy ngã xuống biển, 3 học sinh thương vong

Ngày 21-11, lãnh đạo UBND xã Hải Dương, TP Huế cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc xe máy lao xuống biển khiến 3 học sinh thương vong.

Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, 3 học sinh đi trên cùng một xe máy đến tại khu vực ngã ba đê kè thuộc xã Hải Dương thì đã chạy lên trên đá và ngã xuống biển.

Danh tính 3 học sinh gồm VCH (13 tuổi, ngụ phường An Tây, TP Huế), LVL (13 tuổi ngụ phường An Đông, TP Huế) và NĐMQ (16 tuổi, ngụ phường An Đông, TP Huế).

Em H và L được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng em L không qua khỏi. Còn em Q bị mất tích và đã được lực lượng chức năng tìm thấy thi thể vào 9 giờ sáng cùng ngày.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc tai nạn.