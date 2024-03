Xác chết cháy trong lô cao su ở Kon Tum nghi là kiểm sát viên công tác tại Gia Lai

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 8-3, người dân địa phương bất ngờ phát hiện 1 thi thể người chết cháy trên bãi đất lô cao su ở thôn 9, xã Đăk Cấm, TP. Kon Tum. Ngay sau đó, người dân báo với chính quyền địa phương tới hiện trường điều tra, làm rõ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 chai nhựa nghi đựng xăng gần thi thể. Qua trích xuất camera an ninh của người dân gần đó ghi được hình ảnh người đàn ông này trước khi chết có đi bộ trên đường.

Điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông P. trú thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) và là kiểm sát viên đang công tác tại VKSND huyện Đak Pơ. Nguyên nhân tử vong là do nạn nhân tự tử. Sau khi vụ việc xảy ra, 1 gia đình ở tỉnh Gia Lai đã tìm đến Công an TP. Kon Tum để nhận người thân và được đơn vị bàn giao thi thể để đưa về nhà an táng.

Trước khi vụ việc xảy ra, người này có xin phép cơ quan nghỉ việc vì lý do có chuyện gia đình. Để xác định nhân thân, lai lịch người bị nạn chính xác 100%, cần phải chờ kết luận mẫu giám định AND.