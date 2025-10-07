Vàng trong nước vượt mốc 140 triệu đồng/lượng

(GLO)- Thị trường vàng trong nước ngày 7-10 tiếp tục tăng, đưa giá vàng miếng vượt mốc 140 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cũng lên mốc 138 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng trong nước tăng thêm 1.000.000 đồng/lượng, các doanh nghiệp như SJC, DOJI, PNJ niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức 138,6-140,6 triệu đồng/lượng. Mi Hồng niêm yết ở mức cao hơn các doanh nghiệp khác 1.000.000 đồng ở chiều mua với giá 139,6 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang mua ở mức thấp 138 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức thấp hơn mặt bằng chung ở cả 2 chiều mua-bán với 138,1-140,1 triệu đồng/lượng.

Đồ họa: P.V

Giá vàng nhẫn sáng nay cũng tăng phi mã. Phú Quý hiện đang giao dịch với mức 135,1-138,1 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang mua vào với giá 136,2-137,7 triệu đồng/lượng; SJC đang giao dịch ở mức 135-137,7 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang có giá 135,1-138,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch với giá 135,3-138,3 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết 135-138 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 7-10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3947,84 USD/ounce, tăng 63,06 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26,403 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 125,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).