Ưu tiên nguồn lực hoàn thành nhà ở cho thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách

Phiên họp thứ tư được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Chính phủ đến 63 điểm cầu trên toàn quốc.

Đồng chủ trì phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước: Nguyễn Hòa Bình-Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đỗ Văn Chiến-Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung-Phó Trưởng ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh chủ trì phiên họp tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh. Tham dự phiên họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

15 địa phương hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo báo cáo tại phiên họp, đến nay, 100% địa phương đã rà soát, xác định tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát với mục tiêu hoàn thành trước ngày 31-10-2025, bảo đảm đúng mục tiêu Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. Tính đến ngày 7-5, cả nước đã xóa gần 209.000 căn nhà tạm, nhà dột nát (đạt khoảng 77% kế hoạch). Đặc biệt, có 15 địa phương đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh nghe chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: A.H

Qua rà soát tại các địa phương, hiện tổng số nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ còn khoảng 125.000 căn, trong đó xây mới 94.000 căn, sửa chữa 31.000 căn. So với thời điểm tháng 8-2024, con số này giảm 29.000 căn. Nguyên nhân của sự thay đổi chủ yếu do việc chậm ban hành tiêu chí xác định nhà tạm, nhà dột; thời gian thu thập và tổng hợp số liệu ban đầu được thực hiện trong thời gian ngắn; nhiều hộ không có đất hoặc đất không đủ điều kiện để xây dựng, sửa chữa nhà ở; bên cạnh đó là tác động từ thiên tai, bão lũ khiến nhiều căn nhà bị hư hỏng, xuống cấp, không bảo đảm an toàn...

Từ nay đến hết ngày 31-10, cả nước cần khởi công xây dựng hơn 61.800 căn nhà. Trong đó, khoảng 24.800 căn nhà cho người có công với cách mạng; 27.000 căn nhà thuộc hai chương trình mục tiêu quốc gia; hơn 10.000 căn nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, từ nay đến ngày 31-10, khối lượng công việc còn lại rất lớn, trong khi quỹ thời gian chỉ còn khoảng 170 ngày. Bình quân mỗi ngày, cả nước phải hoàn thành khoảng 364 căn nhà, tương đương mỗi địa phương phải hoàn thành 8 căn/ngày. Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải nỗ lực cao hơn, quyết tâm lớn hơn và hành động mạnh mẽ, hiệu quả hơn; cần tập trung đúng trọng tâm, trọng điểm và dứt khoát trong từng nhiệm vụ cụ thể với tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng và kết quả triển khai Chuơng trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các bộ, ngành và địa phương. Nhiều địa phương hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát đã chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hiệu quả, cách làm hay trong tổ chức thực hiện. Phiên họp cũng làm rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, quy trình thực hiện, cách thức phân bổ kinh phí hỗ trợ, vấn đề đất đai, nhân lực, vật liệu xây dựng…

Các đại biểu thống nhất cần triển khai những nhiệm vụ, giải pháp mang tính trọng tâm, đột phá để giữ đà, giữ nhịp, giữ khí thế, giữ tiến độ trong triển khai chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung tham gia ý kiến tại phiên họp. Ảnh: A.H

Tham gia ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung cho biết: Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh có 8.155 căn nhà cần xây dựng, sửa chữa (gồm 6.562 nhà xây và 1.593 nhà sửa). Thời gian qua, Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt các nội dung, kế hoạch đã được xác định; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đến ngày 8-5, toàn tỉnh đã triển khai xây dựng, sửa chữa 7.004 căn nhà (đạt 85,89% kế hoạch); trong đó xây dựng 5.710 căn nhà và sửa chữa 1.294 căn nhà. Hiện có 3.928 căn nhà đã hoàn thành. Có 8/17 địa phương đã khởi công 100% số lượng nhà theo kế hoạch.

Về kinh phí thực hiện chương trình, Gia Lai cần tổng cộng 441,510 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã huy động được 383,072 tỷ đồng từ nhiều nguồn lực khác nhau, trong đó có 231 tỷ đồng từ Bộ Công an và 10 tỷ đồng từ Tập đoàn KN. Số kinh phí còn lại khoảng 58 tỷ đồng, tỉnh đang tích cực triển khai các giải pháp huy động từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 100% chương trình trước ngày 30-9. Với tiến độ hiện tại, Gia Lai cam kết sẽ hoàn thành đúng kế hoạch đề ra vào ngày 15-9-2025.

Hoàn thành nhà ở cho thân nhân liệt sĩ trước ngày 27-7

Kết luận phiên họp, thay mặt Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của một số Bộ, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị tài trợ đã chủ động, tích cực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổng hợp đầy đủ các ý kiến xác đáng, sớm hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông báo Kết luận Phiên họp để triển khai thực hiện.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Với mục tiêu không để người dân nào phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát, chỉ bàn làm, không bàn lùi; cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31-10. Trong đó ưu tiên bố trí nguồn lực, hoàn thành nhà ở cho thân nhân liệt sĩ trước ngày 27-7 và người có công với cách mạng trước ngày 2-9. Phát huy phương châm “mỗi người góp một tay, mỗi nhà san sẻ một phần”, “ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”. Đa dạng hóa nguồn lực thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo hướng toàn dân, toàn diện, rộng khắp, bao trùm; huy động sự vào cuộc của tất cả các lực lượng trên địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, địa phương phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đã nói là phải làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là phải có kết quả; nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân được thụ hưởng thật. Bám sát tình hình, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo thẩm quyền, có giải pháp phù hợp, đúng thời điểm, xử lý ngay, dứt điểm các vấn đề phát sinh; báo cáo, đề xuất ngay những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, không để bị lợi dụng, trục lợi, tiêu cực, lãng phí. Kịp thời động viên, khen thưởng những nơi làm tốt và xử lý kỷ luật những nơi sai phạm, chậm trễ. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo động lực, truyền cảm hứng để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cùng chung tay hỗ trợ, đồng hành trong triển khai thực hiện Chương trình với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh. Ảnh: A.H

Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, cơ quan, đơn vị. Trong đó các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục xây dựng các chuyên đề, tuyến bài, các chương trình lan tỏa mạnh mẽ phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo đồng thuận xã hội, chung tay ủng hộ, chia sẻ, hỗ trợ chương trình.

Các địa phương kịp thời rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi sắp xếp để chỉ đạo công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, bảo đảm tính liên tục, không gián đoạn. Ưu tiên tổ chức triển khai ngay hỗ trợ nhà ở cho người có công khi nhận nguồn kinh phí phân bổ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc huy động, vận động mọi nguồn lực để hỗ trợ các hộ dân, tiết kiệm chi phí xây dựng, sửa chữa nhà ở; tăng cường công tác truyền thông, kịp thời lan tỏa tấm gương điển hình, cách làm hay, sáng tạo. Các địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, đúng đối tượng được hỗ trợ của số liệu rà soát; có trách nhiệm huy động nguồn lực bảo đảm cho công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

“Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 là nhiệm vụ hết sức ý nghĩa nhưng cũng rất nặng nề, đồng thời rất vinh quang, tự hào, do đó rất mong các cấp, các ngành thể hiện tinh thần này trong lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh và trong tổ chức thực hiện; đồng thời động viên, khuyến khích toàn xã hội, doanh nghiệp góp phần chung tay thực hiện. Thời điểm đặc biệt, khí thế đặc biệt, nỗ lực đặc biệt tạo nên kết quả đặc biệt, “thần tốc và thần tốc, táo bạo và táo bạo hơn nữa”, “quyết chiến, quyết thắng”, đề cao trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân để làm”-Thủ tướng Chính phủ đề nghị.