Ứng dụng kỹ thuật lọc máu liên tục: “Phao cứu sinh” đưa nhiều bệnh nhân vượt cửa tử

Ðây được xem là bước tiến quan trọng trong hồi sức cấp cứu, đặc biệt là đối với những ca suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, tiên lượng tử vong cao.

Cứu sống ngoạn mục nhiều ca bệnh nặng

Trường hợp ông N.N.T. (46 tuổi, ở xã Hòa Hội) là minh chứng điển hình. Rạng sáng 1-9, ông được đưa vào cấp cứu tại Khoa Gây mê hồi sức (BVĐK trung tâm tỉnh) trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng chướng căng.

Chỉ trong vòng 2 giờ sau khi vào viện, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, tiếp tục diễn tiến nhanh thành suy đa cơ quan sau 12 giờ nhập viện.

Đến sáng 20-9, sức khỏe bệnh nhân N.N.T. đã ổn định, có thể xuất viện. Ảnh: M.H

Dù đã được hồi sức nội khoa tích cực, tình trạng của bệnh nhân vẫn ngày càng nặng, kèm theo chứng rối loạn đông máu, không thể can thiệp phẫu thuật. Đánh giá các thang điểm ghi nhận tiên lượng tử vong của bệnh nhân hơn 90%.

Trước tình huống nguy kịch, ê kíp điều trị quyết định triển khai CRRT - giải pháp tối ưu để hỗ trợ hồi sức bệnh nhân suy đa tạng. Sau 72 giờ lọc máu liên tục, chức năng các cơ quan của bệnh nhân T. cải thiện, huyết động ổn định và qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ CKII Võ Huy Cường - Trưởng Khoa Gây mê hồi sức - cho biết: “Viêm tụy cấp là một bệnh phổ biến. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân kém đáp ứng quy trình hồi sức thông thường và kèm theo rối loạn đông máu, quá trình điều trị vô cùng khó khăn. CRRT chính là giải pháp hỗ trợ quan trọng, giúp loại bỏ độc tố và ổn định tình trạng bệnh nhân”.

Bà N.T.H.T. (vợ ông T) cho hay, ông T. vốn sức yếu, lại hay uống rượu bia. "Nhờ nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ, chồng tôi đã vượt qua “cửa tử”. Gia đình cảm ơn các bác sĩ rất nhiều”- bà T. xúc động chia sẻ.

Bệnh nhân Đinh Văn N. (xã Ya Hội) đang tiếp tục được theo dõi tích cực tại phòng hồi sức cấp cứu ngoại (Khoa Gây mê hồi sức, BVĐK trung tâm tỉnh). Ảnh: M.H

Không chỉ trường hợp ông T., sáng 20-9, ngay tại phòng hồi sức cấp cứu ngoại của Khoa Gây mê hồi sức còn có bệnh nhân Đinh Văn N. (23 tuổi, ở xã Ya Hội) cũng được cứu sống nhờ CRRT.

Bà Đinh Thị D. (mẹ của anh N.) cho hay, con trai bà bị TNGT, ngày 7-9 được chuyển viện cấp cứu đến BVĐK trung tâm tỉnh. Kết quả kiểm tra, anh N. bị chấn thương bụng kín vỡ ruột non, diễn tiến sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng. Sau phẫu thuật và áp dụng CRRT, bệnh nhân đã hồi phục, sức khỏe ổn định.

Ngày 2-9, Khoa Nhi của Bệnh viện cũng tiếp nhận một bệnh nhân 14 tuổi (trú tại tỉnh Đắk Lắk) trong tình trạng sốc nhiễm trùng huyết não mô cầu tối cấp, tiên lượng tử vong rất cao.

Bệnh nhân sốt cao, phát ban hoại tử toàn thân, rối loạn nhịp tim, suy đa cơ quan. Ê kíp hồi sức cấp cứu của Khoa Nhi lập tức tiến hành hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, dùng vận mạch, kháng sinh và lọc máu liên tục khẩn cấp.

Sau 4 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, cai máy thở, chức năng tim - thận được cải thiện. Dù phải chuyển tuyến trên để xử lý biến chứng hoại tử chi nhưng thành công trong giai đoạn cấp cứu đã mang lại cơ hội sống quý giá cho bệnh nhân.

Bác sĩ CKII Phạm Văn Dũng - Trưởng Khoa Nhi - đánh giá: Nếu không có lọc máu liên tục, những ca sốc nhiễm trùng huyết não mô cầu tối cấp gần như rất khó qua khỏi. Đây thực sự là phương pháp hồi sức tối ưu, mở rộng chỉ định cho nhiều bệnh nguy kịch, nguy cơ tử vong cao.

Bước tiến lớn trong hồi sức cấp cứu tại Gia Lai

Theo Th.S, bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Bảo - Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, kiêm bác sĩ điều trị phòng hồi sức cấp cứu ngoại (Khoa Gây mê hồi sức), trước đây, khi chưa triển khai CRRT, các ca bệnh nguy kịch như những bệnh nhân nói trên buộc phải chuyển tuyến trên. Việc di chuyển trong tình trạng nguy kịch đồng nghĩa đánh đổi bằng tính mạng bệnh nhân.

Bác sĩ Khoa Gây mê hồi sức kiểm tra hệ thống CRRT cho bệnh nhân. Ảnh: M.H

Từ thực tế đó, Bệnh viện chủ động nghiên cứu, cập nhật và triển khai CRRT, nhờ vậy đã cứu sống nhiều bệnh nhân. Đáng mừng, kỹ thuật này được BHYT chi trả, giúp người bệnh giảm gánh nặng chi phí dù đây là phương pháp hiện đại, chi phí cao.

Theo đó, CRRT không chỉ thay thế chức năng thận trong suy thận cấp mà còn hỗ trợ đắc lực cho bệnh nhân suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm độc nặng.

Đặc biệt, Bệnh viện đã kết hợp CRRT với thay huyết tương cùng lúc giúp cứu sống nhiều bệnh nhi bị tay chân miệng thể nặng, sốc sốt xuất huyết Dengue nặng, nhiễm não mô cầu tối cấp…

Bác sĩ Nguyễn Thanh Bảo cho hay, phương pháp này giúp loại bỏ độc chất, ổn định huyết động, hỗ trợ hồi phục chức năng các cơ quan. Đây thực sự là “phao cứu sinh” cho nhiều bệnh nhân vốn có tiên lượng tử vong rất cao.

Năm 2024, Bệnh viện đã triển khai CRRT cho 102 trường hợp bệnh nặng; 9 tháng đầu năm nay đã có 82 trường hợp sử dụng CRRT. Hiện Bệnh viện có 3 hệ thống CRRT được triển khai tại phòng hồi sức cấp cứu ngoại, hồi sức cấp cứu nhi và hồi sức tích cực chống độc. Tới đây, tỉnh sẽ trang bị thêm cho Bệnh viện 1 - 2 hệ thống mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn.

Sự thành công của BVĐK trung tâm tỉnh Gia Lai trong việc ứng dụng CRRT không chỉ mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân nguy kịch mà còn góp phần giảm tải cho tuyến trên. Đồng thời, khẳng định nỗ lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ và sự phát triển vượt bậc về kỹ thuật hồi sức cấp cứu tại Gia Lai.