Tuy Phước ra mắt mô hình “Hũ gạo tình thương thời bình”

Mô hình nhằm mục đích huy động sự đóng góp tự nguyện của hội viên, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm để chăm lo an sinh xã hội. Các “hũ gạo tình thương” được đặt tại trụ sở Hội và triển khai theo từng chi hội, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
Đối tượng thụ hưởng gồm hội viên CCB khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp đột xuất.
Tại lễ ra mắt, Hội Cựu chiến binh xã công bố quyết định thành lập Ban điều hành mô hình và trao 10 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho hội viên khó khăn.