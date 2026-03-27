(GLO)- Sáng 25-3, Hội Cựu chiến binh xã Tuy Phước ra mắt mô hình “Hũ gạo tình thương thời bình” nhằm hỗ trợ hội viên khó khăn và các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Mô hình nhằm mục đích huy động sự đóng góp tự nguyện của hội viên, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm để chăm lo an sinh xã hội. Các “hũ gạo tình thương” được đặt tại trụ sở Hội và triển khai theo từng chi hội, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại lễ ra mắt mô hình. Ảnh: M.Miên

Đối tượng thụ hưởng gồm hội viên CCB khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp đột xuất.

Tại lễ ra mắt, Hội Cựu chiến binh xã công bố quyết định thành lập Ban điều hành mô hình và trao 10 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho hội viên khó khăn.