(GLO)-Dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ (giấu tên) hôm 17/5, Seymour Hersh – cựu phóng viên tờ New York Times – đưa tin, nhóm các quốc gia châu Âu nhóm gồm: Hungary, Đức, Séc, Litva, Latvia, Estonia và Ba Lan bí mật thúc giục Kiev sớm chấm dứt xung đột.

(GLO)- Chiều 16-5, Đoàn công tác của Tổng Cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Hà Như Lợi-Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần từ đầu năm 2023 đến nay tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai.

(GLO)- Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh kinh tế (ANKT) cùng với các lực lượng khác thuộc Công an tỉnh Gia Lai lập nên nhiều chiến công, đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo ANKT, đảm bảo sự phát triển ổn định kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

(GLO)- Trải qua các giai đoạn lịch sử, lực lượng An ninh chính trị nội bộ (CTNB) Công an tỉnh Gia Lai đã tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia.