(GLO)- Ngày 18-8, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Đây là hoạt động thiết thực nằm chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2023) và 18 năm Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005 - 19/8/2023).