Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra diễn tập tại Sư đoàn 10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THIÊN DI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 30-10, Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34 đã kiểm tra và chỉ đạo diễn tập chỉ huy-cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa tại Sư đoàn 10.

Tham gia trong đoàn kiểm tra còn có các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 10.

57ee38d0dd60503e0971.jpg
Trung tướng Đào Tuấn Anh, Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra diễn tập tại Sư đoàn 10. Ảnh: T.D

Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao trình độ tham mưu, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của đội ngũ cán bộ các cấp; rèn luyện bản lĩnh, phương pháp, tác phong công tác của cơ quan, đơn vị và kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu ở Sư đoàn 10. Nội dung diễn tập gồm các giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành quân và trú quân nhận nhiệm vụ chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu…

Trong quá trình thực hành, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 10 đã quán triệt chặt chẽ chỉ lệnh, mệnh lệnh của cấp trên và vận dụng linh hoạt nguyên tắc, phương pháp tác chiến phù hợp với địa bàn Tây Nguyên. Các cơ quan đã ứng dụng công nghệ thông tin, bản đồ số trong chỉ huy, điều hành, xử lý linh hoạt các tình huống, bảo đảm đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

507509f1ec41611f3850.jpg
﻿Tư lệnh Quân đoàn 34 nghe báo cáo hiệp đồng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị Sư đoàn 10. Ảnh: T.D

Sau khi nghe báo cáo nội dung hiệp đồng tác chiến và trực tiếp kiểm tra thực tế, Trung tướng Đào Tuấn Anh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo, sáng tạo của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và các cơ quan, đơn vị. Tư lệnh Quân đoàn 34 yêu cầu Sư đoàn tiếp tục bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ theo cương vị, chức trách, nâng cao chất lượng hiệp đồng tác chiến giữa các cơ quan, đơn vị, giữ vững nguyên tắc chỉ huy thống nhất, cơ động, hiệu quả.

Trung tướng Đào Tuấn Anh cũng nhấn mạnh cần chú trọng giáo dục chính trị, quản lý kỷ luật, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, an toàn trong huấn luyện và diễn tập, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

Chính trị

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

null