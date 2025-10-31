(GLO)- Ngày 30-10, Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34 đã kiểm tra và chỉ đạo diễn tập chỉ huy-cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa tại Sư đoàn 10.

Tham gia trong đoàn kiểm tra còn có các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 10.

Trung tướng Đào Tuấn Anh, Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra diễn tập tại Sư đoàn 10. Ảnh: T.D

Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao trình độ tham mưu, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của đội ngũ cán bộ các cấp; rèn luyện bản lĩnh, phương pháp, tác phong công tác của cơ quan, đơn vị và kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu ở Sư đoàn 10. Nội dung diễn tập gồm các giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành quân và trú quân nhận nhiệm vụ chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu…

Trong quá trình thực hành, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 10 đã quán triệt chặt chẽ chỉ lệnh, mệnh lệnh của cấp trên và vận dụng linh hoạt nguyên tắc, phương pháp tác chiến phù hợp với địa bàn Tây Nguyên. Các cơ quan đã ứng dụng công nghệ thông tin, bản đồ số trong chỉ huy, điều hành, xử lý linh hoạt các tình huống, bảo đảm đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

﻿Tư lệnh Quân đoàn 34 nghe báo cáo hiệp đồng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị Sư đoàn 10. Ảnh: T.D

Sau khi nghe báo cáo nội dung hiệp đồng tác chiến và trực tiếp kiểm tra thực tế, Trung tướng Đào Tuấn Anh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo, sáng tạo của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và các cơ quan, đơn vị. Tư lệnh Quân đoàn 34 yêu cầu Sư đoàn tiếp tục bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ theo cương vị, chức trách, nâng cao chất lượng hiệp đồng tác chiến giữa các cơ quan, đơn vị, giữ vững nguyên tắc chỉ huy thống nhất, cơ động, hiệu quả.

Trung tướng Đào Tuấn Anh cũng nhấn mạnh cần chú trọng giáo dục chính trị, quản lý kỷ luật, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, an toàn trong huấn luyện và diễn tập, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.