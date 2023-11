Đại diện Ban công tác Mặt trận làng Tnung-Măng đã báo cáo tình hình khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Theo đó, làng Tnung-Măng có 235 hộ với 1.147 nhân khẩu, tỷ lệ hộ dân tộc Bahnar chiếm 87%, có 120 hộ nghèo, 32 hộ cận nghèo. Bà con trong làng sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Tổng diện tích cây trồng trên 243 ha, tổng đàn gia súc, gia cầm trên 2.690 con, thu nhập bình quân của bà con trong làng năm 2023 đạt 15 triệu đồng/người/năm, 235 hộ có nhà ở đảm bảo, 100% hộ sử dụng điện lưới quốc gia.

Theo đánh giá, tình hình các dân tộc trong khu dân cư sinh sống hòa thuận, đoàn kết, có tinh thần tương trợ lẫn nhau cùng phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Làng Tnung-Măng có 54 đảng viên. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban công tác Mặt trận làng đã phát huy trách nhiệm thực hiện tốt đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ các cấp phát động, đạt được sự đồng thuận cao, phát huy vai trò chủ thể người dân trong các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một số hộ gia đình trong làng dần thay đổi phương thức đầu tư phát triển sản xuất, biết áp dụng kỹ thuật tiến bộ vươn lên thành hộ khá, thu nhập trong năm lên đến 150 triệu đồng. Năm 2023, có 55 hộ được công nhận gia đình văn hoá, 10 hộ đạt gia đình văn hóa 5 năm liền; 2 cá nhân tiêu biểu và tập thể làng Tnung-Măng được UBND xã biểu dương, công nhận danh hiệu làng văn hóa.

Toàn thể nhân dân trong làng đã tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng mới cây xanh tạo bóng mát, không chặt phá rừng làm rẫy. Bà con thực hiện đảm bảo nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tình trạng bạo lực gia đình không xảy ra, góp phần xây dựng môi trường cộng đồng dân cư văn hóa tiến bộ. Về công tác giáo dục luôn được bà con quan tâm hưởng ứng, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 95%. Trong đó, mẫu giáo có 60 cháu, cấp I có 165 cháu, cấp II có 75 cháu, cấp III có 20 cháu, cao đẳng có 1 cháu, đại học có 4 cháu. Về các hoạt động văn hóa cộng đồng được duy trì tích cực, trong làng có 5 bộ cồng chiêng, 3 đội cồng chiêng và 1 đội văn nghệ quần chúng thường xuyên luyện tập, tham gia các hoạt động văn hóa cấp xã tổ chức. Đồng thời, các hoạt động thể dục-thể thao nâng cao sức khỏe luôn được bà con trong làng hưởng ứng luyện tập.

Trong không khí phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Tnung-Măng, đồng chí Huỳnh Quang Thái đã ghi nhận, biểu dương trong thời gian qua. Đặc biệt, ngày hội năm nay có ý nghĩa rất quan trọng gắn với việc lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái cũng đề nghị thời gian tới làng Tnung-Măng tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết để thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động; đồng thời, đề nghị huyện Kông Chro quan tâm tiếp tục tuyên truyền vận động, củng cố mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các chương trình, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Về phía cấp ủy, chi bộ làng cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm nâng cao đời sống nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, đồng chí Huỳnh Quang Thái đã trao quà tặng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho bà con làng Tnung-Măng. Với tư cách Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cá nhân đồng chí Huỳnh Quang Thái đã tặng quà cho làng Tnung-Măng và 3 hộ nghèo trong làng.

Trong chương trình Ngày hội, Ban công tác Mặt trận làng Tnung-Măng đã công bố danh sách khen thưởng của UBND xã Ya Ma. Theo đó, tặng giấy khen cho tập thể làng Tnung-Măng và 5 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh năm 2023; tặng giấy khen gia đình văn hóa 5 năm (2019-2023) cho 10 hộ gia đình; công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2023 cho 55 hộ gia đình. Đồng thời, phát động thi đua và tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động và các phong trào đền ơn đáp nghĩa, thi đua yêu nước năm 2024.