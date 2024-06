Trung tướng Tô Ân Xô tạm dừng là Người phát ngôn Bộ Công an

Đại diện Bộ Công an cho biết, do yêu cầu nhiệm vụ mới, trước mắt Trung tướng Tô Ân Xô sẽ tạm dừng nhiệm vụ là Người phát ngôn Bộ Công an.

Chiều 1/6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, do yêu cầu nhiệm vụ mới, trước mắt Trung tướng Tô Ân Xô sẽ tạm dừng nhiệm vụ là Người phát ngôn Bộ Công an.

Trung tướng Tô Ân Xô sinh năm 1963, quê quán tỉnh Bắc Ninh. Ông có nhiều năm làm Cục trưởng thuộc Bộ Công an.

Tháng 7/2018, ông Tô Ân Xô được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Đến tháng 9/2019, ông Tô Ân Xô khi đó là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng, đồng thời là Người phát ngôn Bộ Công an.

Tháng 2/2023, Trung tướng Tô Ân Xô thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an và tiếp tục đảm nhiệm chức danh Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ Công an.