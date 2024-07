Trịnh Văn Quyết xin bán tài sản trị giá 5.000 tỷ để khắc phục hậu quả của vụ án

Là thông gia với gia đình cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Dung khai làm thợ may tại nhà, không phải cổ đông, không góp vốn song được nhờ nên giúp đứng tên doanh nghiệp.

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cùng 6 bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Thông tin trên vừa được công bố tại buổi họp báo quý II/2024 do UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức ngày 22-7.

Nhận tin báo có người bị mắc kẹt, cảnh sát chia làm nhiều hướng tiếp cận đưa nạn nhân xuống đất an toàn.

7 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển H.Cô Tô do sự cố đắm tàu vừa được các chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Lân (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cứu sống.

Bước đầu công an nhận định có khả năng đây là vụ án mạng và đang lấy lời khai con trai nạn nhân để phục vụ điều tra.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, vừa có bài viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội".