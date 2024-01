(GLO)- Ngày 19-1, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP-AN năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

(GLO)- Chiều 19-1, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị chốt số lượng, giao chỉ tiêu gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự-nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024.

(GLO)- Từ năm 2020 đến 2023, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) liên tục được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.