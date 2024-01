Trao hơn 200 phần quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Ia Púch

(GLO)- Chiều 10-1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Ia Púch (huyện Chư Prông).

Tại chương trình, đoàn đã trao 136 suất quà cho hộ nghèo và 82 suất quà cho hộ cận nghèo tại xã Ia Púch, mỗi suất trị giá 600 ngàn đồng tiền mặt.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương đã gửi lời chúc sức khỏe bà con, đồng thời nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số..., đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân đón Tết. Những phần quà nhỏ này là tấm lòng của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gửi tới bà con, mong bà con đón nhận và vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững vì một cuộc sống ấm no hạnh phúc.