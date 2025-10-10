Tổ chức Y tế thế giới làm việc với Ấn Độ liên quan siro ho cho trẻ gây tử vong

(GLO)- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo đang làm việc với Ấn Độ về siro ho Coldrif liệu có liên quan đến cái chết của 17 trẻ em dưới 5 tuổi có được xuất khẩu sang các nước khác hay không.

Siro ho Coldrif có chứa chất DEG độc hại vượt mức cho phép. Ảnh: NDTV/Nguồn SGGPO

WHO cho biết sẽ đánh giá mức cần thiết để đưa ra cảnh báo sản phẩm y tế toàn cầu đối với siro ho Coldrif. Nếu xác nhận có xuất khẩu, WHO có thể phát đi cảnh báo quốc tế về sản phẩm y tế (Global Medical Products Alert) để cảnh báo các cơ quan quản lý dược phẩm các quốc gia khác không sử dụng loại siro này.

Trước đó, giới chức Ấn Độ đã khuyến cáo người dân không sử dụng siro ho Coldrif khi 17 trẻ dưới 5 tuổi tử vong sau khi uống thuốc ho có chứa chất Diethylene Glycol (DEG) độc hại, với hàm lượng cao gấp gần 500 lần giới hạn cho phép.

Cảnh sát bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã bắt giữ chủ sở hữu Công ty Sresan Pharma-đơn vị sản xuất siro ho bị cáo buộc liên quan đến cái chết của ít nhất 17 trẻ em tại bang này. Kết quả điều tra cho thấy các nạn nhân, đều dưới 5 tuổi, tử vong sau khi uống siro Coldrif của Sresan Pharma-Hãng tin Reuters thông tin ngày 9-10.

Siro ho Coldrif đã bị cấm lưu hành tại nhiều khu vực trên khắp Ấn Độ sau khi mẫu thử ngày 2-10 xác nhận sự hiện diện của chất độc

Cũng trong thông báo khác vào ngày 8-10, chính quyền bang Gujarat và một số bang khác cho biết 2 loại siro ho khác cũng chứa DEG là Respifresh và Relief.

Tiêu chuẩn quốc tế cho phép lượng Ethylene Glycol (EG) và DEG trong thuốc sau khi tinh chế không quá 0,1%, tương đương 0,1g/100 ml siro. Theo các nhà nghiên cứu, khi vào cơ thể, các chất này có thể dẫn đến suy thận và tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Liều lượng gây chết người phụ thuộc vào cân nặng người dùng và trẻ em dễ tổn thương hơn người lớn.

Ấn Độ hiện là nhà sản xuất dược phẩm lớn thứ ba toàn cầu về sản lượng, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về tiêu chuẩn an toàn thuốc men tại quốc gia được mệnh danh là “nhà thuốc của thế giới”.