Thua Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương gặp khó trong cuộc đua trụ hạng

(GLO)- Trong 2 ngày (20 và 21-7), Trung tâm văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi hội Vovinam thị xã An Khê tổ chức Giải Vovinam thị xã An Khê (mở rộng) năm 2023.