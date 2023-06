Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã

(GLO)- Ngày 2-6, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác xúc tiến đầu tư đặc thù và khai thác hiệu quả cho các nhà đầu tư đầu tư vào tỉnh Gia Lai”. Đề tài do Trường Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì, Tiến sĩ Dương Thị Thùy Vân làm chủ nhiệm.

"Họng súng vũ trụ" từng khiến sóng vô tuyến khắp thế giới 2 tuần trước chập chờn hiện đã to thêm đáng kể, tiếp tục nằm ở vị trí đầy đe dọa với Trái Đất.

Các hình ảnh, do tàu thăm dò Mặt Trăng Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) của NASA chụp được, cho thấy có ít nhất 4 vật thể được cho là các phần của con tàu đổ bộ Hakuto-R của Nhật Bản.

(GLO)- Trung Quốc chính thức cấm mua các sản phẩm từ nhà sản xuất Micron của Mỹ với lý do có nguy cơ gây ra các vấn đề an ninh mạng, dẫn tới rủi ro bảo mật với hạ tầng thông tin và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Trung Quốc.