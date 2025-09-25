Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thống nhất ban hành định mức giá dịch vụ kỹ thuật PACS dùng chung cho các bệnh viện

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Ngày 24-9, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn-Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia đã chủ trì cuộc họp về tiến độ phê duyệt phương án giá đối với các dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh sử dụng hệ thống lưu trữ và truyền tài hình ảnh y khoa (PACS) tại Bệnh viện Bạch Mai.

Theo báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai tại cuộc họp, việc triển khai hệ thống PACS giúp tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa quản lý, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu sức khỏe toàn dân, hỗ trợ quản lý, dự báo và hoạch định chính sách y tế.

thu-truong-bo-y-te-tran-van-thuan-khang-dinh-thong-nhat-ban-hanh-dinh-muc-chung-gia-dich-vu-ky-thuat-pacs-mang-tam-nhin-xa-dong-bo-8174.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định việc thống nhất ban hành định mức chung giá dịch vụ kỹ thuật PACS mang tầm nhìn xa, đồng bộ. Ảnh: Bộ Y tế

Kết quả tổng hợp, toàn diện, căn cứ thực tiễn đối với 734 dịch vụ sau khi sử dụng kỹ thuật PACS cho thấy, chi phí chung giảm 5%, nhóm chụp X-Quang giảm 22% nhưng nhóm chụp cắt lớp vi tính tăng 22%.

Bệnh viện Bạch Mai cũng đề xuất xây dựng hồ sơ định mức kinh tế kỹ thuật đối với dịch vụ PACS, trong đó chi phí tập trung vào 4 cấu phần: nhân công trực tiếp; vật tư, công cụ trực tiếp; khấu hao và chi phí quản lý.

Trước đó, Bộ Y tế đã cho phép Bệnh viện Bạch Mai triển khai thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS) để quản lý, xử lý và truyền tải hình ảnh chẩn đoán y khoa không sử dụng phim in như chụp X-Quang, chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch số hóa nền.

36f7b07e-b53a-4053-83dc-f168c594c048-he-thong-pacs-3.jpg
Việc triển khai hệ thống PACS giúp tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa quản lý, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu sức khỏe toàn dân. Ảnh: Internet

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định, Bộ Y tế luôn hướng tới tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình khám chữa-bệnh cũng như thanh toán viện phí của người dân.

Đồng thời, giao Vụ BHYT chủ trì, khẩn trương đánh giá tính thực tiễn và khoa học từ các dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh sử dụng hệ thống lưu trữ và truyền tài hình ảnh y khoa tại Bệnh viện Bạch Mai; phối hợp với các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện, trình lãnh đạo Bộ họp hội đồng và phê duyệt ban hành định mức giá dịch vụ dùng chung cho các bệnh viện trên toàn quốc mang tầm nhìn xa, có sự phân nhóm để phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho tuyến y tế cơ sở.

Cùng với đó, xây dựng Thông tư hướng dẫn định mức giá chung; trong đó định hướng, phân cấp, phân quyền cho các bệnh viện, Sở Y tế các tỉnh, thành phố tự phân định theo điều kiện thực tiễn và Bộ Y tế trực tiếp kiểm tra, giám sát.

Đề nghị Cục Quản lý khám, chữa bệnh đưa thêm nội dung này vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30-12-2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, làm căn cứ xây dựng các văn bản dưới luật.

Với nội dung dữ liệu thông tin dùng chung về BHYT, Thứ trưởng Bộ Y tế giao Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, Trung tâm Thông tin Y tế quốc gia rà soát, tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Bộ hướng dẫn cụ thể các đơn vị phối hợp cung cấp và thành lập kho dữ liệu dùng chung, tạo thuận lợi cho công tác khám, chữa bệnh, thanh toán BHYT.

