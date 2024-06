Thiếu nữ 17 tuổi bị cậu ruột sát hại

Một Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện bị bắt Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Xuân Khu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Kiến Xương, do có liên quan đến doanh nhân Nguyễn Sơn La, còn được gọi là La "điên".

Tạm giam 3 đối tượng trong vụ vận chuyển trái phép nửa triệu USD qua biên giới Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép hơn 530.000USD qua biên giới Campuchia, chiều 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Báo Gia Lai đạt giải khuyến khích Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII năm 2023 (GLO)- Tối 21-6, tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. Tham gia giải, Báo Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải khuyến khích.

Hai máy bay suýt đối đầu nhau do lỗi không lưu Theo báo cáo ban đầu của Trung tâm kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh, sự cố không lưu giữa chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Lạt và một chuyến bay khác từ TP.HCM đi Thanh Hóa, sáng 19.6 tại không phận ACC Hồ Chí Minh.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương làm 11 người bị thương Trưa 21-6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết đang tích cực điều trị cho 11 bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc TPHCM – Trung Lương vào rạng sáng cùng ngày.

Khai trương hoạt động Phòng giao dịch Chư Rcăm (GLO)-Sáng 21- 6, Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai trương hoạt động Phòng giao dịch Chư Rcăm (thôn Mới, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa). Sự kiện quan trọng này đánh dấu bước phát triển mạng lưới của chi nhánh nhằm phục vụ tốt nhu cầu giao dịch của nhân dân 5 xã xa trung tâm huyện.

Bắt nữ bị can bị truy nã trong đường dây đánh bạc 3.600 tỉ đồng Công an tỉnh Sóc Trăng vừa bắt giữ bị can Nguyễn Thị Trang Anh bị truy nã trong đường dây đánh bạc 3.600 tỉ đồng, do Công an tỉnh Nam Định triệt phá.

Đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên TW Đảng Trong thời gian làm Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021, ông Đinh Tiến Dũng đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Hiện trường ám ảnh vụ sát hại 4 người trong 1 gia đình ở Quảng Ngãi Nghi phạm sát hại 4 người ở Quảng Ngãi khai đã sinh sống ở Bà Rịa – Vũng Tàu từ nhỏ, không liên lạc với gia đình anh Tài.

Tổng thống Nga Putin kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Việt Nam là bạn và đối tác tin cậy của Liên bang Nga, tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới trong quan hệ hai nước.

Tăng cường quản lý lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 1512/UBND-NC ngày 19-6 về việc tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT).

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Chiều 20/6/2024, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin Chiều 20/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Cháy lớn, huy động lực lượng chữa cháy Quảng Nam, Đà Nẵng dập lửa Chiều 20-6, đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cho biết các lực lượng đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại nhà xưởng trên địa bàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin Chiều 20.6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Việt Nam bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Nga Putin Trưa nay (20/6), Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin theo nghi thức cấp Nhà nước.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin Trưa 20/6, Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón Nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón.

