Thị trường quà tặng Valentine tại TP. Pleiku: Hàng nhiều nhưng ít người mua

Ngày 13-2 (nhằm mùng 4 Tết), theo quan sát của P.V, các cửa hàng kinh doanh hàng lưu niệm lâu năm trên địa bàn TP. Pleiku chưa mở cửa song rất nhiều quầy hàng tự phát “mọc” lên trên khắp các ngả đường trung tâm TP. Pleiku, tập trung nhiều nhất là trên tuyến đường Hùng Vương (gần Trường THPT chuyên Hùng Vương), ngã ba Hoa Lư, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Tất Thành…

Như mọi năm, hoa khô, hoa tươi và chocolate vẫn là những mặt hàng không thể thiếu trong “mùa yêu”. Các mặt hàng quà tặng này khá phong phú, đa dạng về mẫu mã.

Bày hoa và quà bán dọc trên tuyến đường Hùng Vương từ ngày 11-2, chị Nguyễn Thị Thu Hương (tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho biết: “Từ trước Tết, tôi đã đặt một lượng hàng lớn các sản phẩm lưu niệm cho ngày Valentine từ TP. Hồ Chí Minh về để bày bán cho ngày lễ Tình nhân. Năm nay, hoa khô có thiết kế độc đáo, lạ mắt, mong là sẽ hút khách. Giá dao động từ 200 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/lẵng. Đến ngày 13-2, tôi đã bán được hơn 10 lẵng. Ngoài bày bán trực tiếp như thế này, tôi còn có một cửa hàng trực tuyến nhận giao hàng cho khách ở xa”.

Cùng với quà tặng là hoa khô, chocolate cũng có rất nhiều mẫu mã, giá dao động từ 70.000 đến 500.000 ngàn đồng. Năm nay, thị trường quà ngày lễ tình nhân còn xuất hiện các loại chocolate nhỏ, giá rẻ “bất ngờ” chỉ với 30.000 đồng/1 hộp phù hợp với khách hàng có túi tiền bình dân. Anh Đinh Đại Đăng (bày bán hoa khô và chocolate trên đường Phan Đình Phùng, gần ngã ba Hoa Lư) cho hay: “Năm nay, ngày lễ Tình nhân trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn nên chúng tôi nhập nguyên liệu ít hơn, chú trọng đặt hàng thiết kế chocolate xinh xắn, bắt mắt, giá cả phải chăng để ai cũng có thể mua được món quà tặng cho những người mình yêu thương”.

Theo ghi nhận, riêng thị trường hoa tươi dành cho ngày Valentine không được đẹp như những năm trước. Giá các loại hoa cũng chỉ tăng nhẹ và hầu như là không có gì thay đổi so với thị trường hoa Tết vừa qua. Hoa hồng vẫn lựa chọn nhiều nhất của khách hàng. Bà Phạm Thị Ngọc Thảo-chủ cơ sở hoa tươi 54 Đinh Tiên Hoàng, TP. Pleiku bày tỏ: “Ngày 12-2, giá bán hoa hồng các loại là 10.000 đồng/cành, một lẵng hoa có giá từ 200.000-300.000 đồng/lẵng, tùy vào khách đặt hàng”. Cũng theo bà Thảo, trong 2 ngày 13 và 14-2, thị trường hoa tươi sẽ bán với giá cao gấp đôi so với ngày 12-2 do các nhà vườn nắm bắt xu thế ngày lễ nên đẩy giá tăng lên”.

Ngoài ra, quà lưu niệm cho thị trường ngày Valentine còn có những gói quà kết với hình gấu bông dễ thương, có giá từ 100-300 ngàn đồng trở lên.

Dịp Valentine năm nay trùng với kỳ nghỉ Tết nên nhiều cửa hàng trang sức vẫn bán các mẫu hàng Tết. Trung tâm Kim hoàn PNJ (504 Hùng Vương, TP. Pleiku) vẫn bán các mẫu trang sức bằng vàng 10K, 14K, 18K. Ngoài ra, Trung tâm PNJ còn có bộ trang sức ECZ gắn đá Swarovski với giá bán trung bình 1,5-3,5 triệu đồng/món, phù hợp với túi tiền của nhiều đối tượng khách hàng.

Ngày Valentine năm nay trùng với mùng 5 Tết nên nhiều shop hoa tiên lượng các cặp tình nhân chọn việc hẹn hò đi du xuân, thưởng ngoạn nhiều hơn mua quà. Chị Nguyễn Thị Ái Vy (bán quà tặng Valentine trên đường Nguyễn Tất Thành) cho hay: “Những năm trước, phần đông khách mua quà tặng Valentine là học sinh, sinh viên. Thời điểm này đang vào dịp học sinh, sinh viên nghỉ Tết nên mất đi lượng lớn khách hàng tiềm năng”.

Theo dự đoán của chị Lê Thị Minh Quế-chủ Cửa hàng hoa 68, đường Trường Sơn (tổ 3, phường Yên Thế, TP. Pleiku) thì: “Năm ngoái, trước Valentine khoảng 3-4 ngày, chúng tôi đã phải thuê thêm người kết hoa để kịp bán bán cho khách thì năm nay lượng khách hàng giảm hẳn. Hy vọng còn 2 ngày nữa, chúng tôi bán được một nửa so với năm trước là mừng rồi!”.