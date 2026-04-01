(GLO)- Trung tâm kiểm soát không lưu đường dài - tiếp cận Hồ Chí Minh và Công trình Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội là 2 trung tâm được thêm vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Thêm 2 trung tâm kiểm soát không lưu vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 522/QĐ-TTg về việc đưa công trình Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội và Trung tâm kiểm soát không lưu đường dài - tiếp cận Hồ Chí Minh vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 30-3-2026.

Theo đó, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan và UBND TP. Hà Nội, UBND TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ, đề xuất và thực hiện các biện pháp bảo vệ, tổ chức phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm phạm an ninh, an toàn của công trình. Đồng thời, triển khai lực lượng, phương tiện đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho công trình trong quá trình quản lý, khai thác; dự toán kinh phí, cắm mốc bổ sung (nếu cần) phạm vi hành lang bảo vệ.

Tại Quyết định, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, UBND TP. Hà Nội, UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các bộ, ngành liên quan cấp giấy phép và quản lý các hoạt động của tổ chức, cá nhân trong phạm vi bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.