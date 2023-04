(GLO)- Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê phối hợp với Công ty cổ phần điện gió Cửu An thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại trạm biến áp 110 KV Cửu An tại thôn An Bình (xã Cửu An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) vào ngày 5-4.