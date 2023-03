(GLO)- Ngày 28-2, Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Mầm non Tuổi Hoa (xã Ia Kênh), Trường Mầm non Hoa Anh Đào (xã Biển Hồ), Trường Mầm non Trà Mi (phường Thống Nhất), Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật (57 Trần Nhật Duật, phường Ia Kring) tổ chức trao tặng sữa dinh dưỡng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.