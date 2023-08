Tây Ninh: Hỏa hoạn tại shop quần áo làm 3 người thương vong

Khoảng 4 giờ 20 ngày 7/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại shop kinh doanh quần áo Vinh Duyên (địa chỉ tại Ô2, khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu), làm một người tử vong, hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, shop kinh doanh quần áo Vinh Duyên do ông Trương Quang V. (sinh năm 1974, trú tại khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) làm chủ.

Thời điểm xảy ra vụ cháy trong nhà có 5 người gồm ông Trương Quang V., bà Trần Kim D. (sinh năm 1977), Trương Điền Bảo C. (sinh năm 1988), Trương Trường T. (sinh năm 2005) và bà Bùi Thị R. (62 tuổi).

Vụ hỏa hoạn khiến bà R. tử vong, 2 người khác bị thương.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Gò Dầu và Công an huyện Bến Cầu đã huy động 9 xe chữa cháy, xe cứu hộ, xe tiếp nước, cùng 54 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Vụ hỏa hoạn được dập tắt vào khoảng 7 giờ ngày 7/8.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gò Dầu Nguyễn Văn Nhu cho biết Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức các đoàn đến nhà thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.