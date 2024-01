Tàu Hải quân cứu kịp thời 5 ngư dân Bình Định gặp nạn

Tàu của ngư dân do mắc cạn đã bị sóng to đánh vỡ thân tàu và chìm gần hết. Các ngư dân phải lên thuyền thúng để lánh nạn và chờ lực lượng cứu hộ, cứu nạn đến giúp.

Sáng 24/1, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết tàu hải quân 471 thuộc Vùng vừa hoàn thành việc tổ chức cứu nạn đối với 5 thuyền viên trên một chiếc tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định.

Tàu này bị mắc cạn, sóng đánh vỡ và chìm trên vùng biển Trường Sa.

Trước đó, lúc 7 giờ ngày 23/ 1, tàu 471 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát gần khu vực đảo Đá Nam thì nhận lệnh của cấp trên, cần nhanh chóng lên đường để cứu 5 ngư dân trên tàu cá BĐ 96827 TS bị mắc cạn tại điểm có vĩ độ 11008’N, kinh độ 114048’E, cách đảo Song Tử Tây thuộc Trường Sa khoảng 33 hải lý về hướng Đông Nam.

Ngay sau khi nhận lệnh, cán bộ, chiến sỹ tàu 471 đã triển khai gấp các phương án tìm kiếm và tức tốc lên đường. Sau 4 giờ vượt sóng to, gió Đông Bắc cấp 5-6, đến 11 giờ cùng ngày, tàu 471 đã tiếp cận khu vực tàu cá BĐ 96827 TS gặp nạn.

Lúc này, tàu của ngư dân do mắc cạn đã bị sóng to đánh vỡ thân tàu và chìm gần hết. Các ngư dân phải lên thuyền thúng để lánh nạn và chờ lực lượng cứu hộ, cứu nạn đến giúp. Lực lượng cứu nạn đã hạ xuồng nhỏ để đưa các ngư dân lên tàu 471 lúc 14 giờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tàu cá BĐ 96827 TS do ông Võ Ngọc Dâng, sinh năm 1979, quê quán phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 bạn thuyền đi cùng.

Tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương, xuất phát ra khơi từ ngày 5/1 tại cảng cá Tam Quan, tỉnh Bình Định, trong quá trình khai thác thì xảy ra sự cố nói trên.

Sau khi được đưa lên tàu 471, các ngư dân được tổ quân y khám, chăm sóc sức khỏe và đưa về đảo Song Tử Tây. Sáng 24/1, tàu 471 tiến hành bàn giao 5 ngư dân cho lực lượng chức năng trên đảo này theo kế hoạch.