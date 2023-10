Bình Định: Tàu cá bị chìm cùng thi thể một ngư dân

Bước đầu, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ nguyên nhân Á khôi cuộc thi sắc đẹp bị sát hại, phân mảnh thi thể phi tang tại sông Hồng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Sau khi tông 2 mẹ con ngã xuống đường, nam thanh niên điều khiển ô tô bỏ chạy, công an phát hiện người này lái xe khi đã sử dụng bia rượu.

Tối 13-10, đại diện Công an tỉnh Phú Yên xác nhận về vụ ô tô tải đâm vào một nhà dân ở xã An Mỹ (huyện Tuy An, Phú Yên) khiến 3 cháu bé bị thương, trong đó 2 cháu phải nhập viện cấp cứu.