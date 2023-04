Tăng cường phòng-chống dịch bệnh động vật

Tin liên quan Pleiku phân bổ 500 lít hóa chất Benkocid phục vụ phòng-chống dịch bệnh động vật

Theo đó, để hạn chế thấp nhất dịch bệnh động vật phát sinh và lây lan trên địa bàn tỉnh, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt và bố trí kinh phí để chủ động triển khai có hiệu quả Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật tại địa phương và Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 7-11-2022; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 30-4-2023. Địa phương nào không thực hiện, nếu để xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thủy sản thuộc địa bàn quản lý thì Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh.

Cùng với đó, UBND cấp huyện rà soát, tổ chức tiêm vắc xin phòng các bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi như: lở mồm long móng, viêm da nổi cục, dại,... bảo đảm tỷ lệ theo quy định; định kỳ trước ngày 20 của tháng cuối quý, báo cáo kết quả tiêm phòng về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Triển khai các đợt tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi tiêu diệt mầm bệnh; tăng cường giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp dịch bệnh mới phát sinh và xử lý dứt điểm, không để dịch bệnh lây lan. Nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện nhất là về công tác quản lý chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh để xây dựng các cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật nhằm phát triển chăn nuôi ổn định, bền vững, chuyên nghiệp, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 338/UBND-NL ngày 18-2-2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh; định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất việc xử lý trách nhiệm các địa phương không thực hiện hoặc thực hiện chậm về UBND tỉnh. Thành lập các đoàn công tác tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi, đặc biệt là công tác tiêm phòng vắc xin.

Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các địa phương, sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 30-5-2023.

Đồng thời, Sở chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; chủ động phối hợp với cơ quan Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép; buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu về phòng-chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm; cung ứng, buôn bán các loại vắc xin, thuốc thú y không bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật. Tổ chức giám sát, đánh giá tình hình dịch bệnh, giám sát lưu hành vi rút, giám sát sau tiêm phòng, dự báo tình hình dịch bệnh để các địa phương có kế hoạch phòng-chống dịch hiệu quả.

Sở Y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm những trường hợp nhiễm, nghi nhiễm các loại bệnh lây từ động vật sang người, bệnh truyền qua thực phẩm có nguồn gốc động vật, chủ động giám sát tại cộng đồng; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh trên người, cách ly, khoanh vùng xử lý triệt để, không để dịch bệnh lây lan; sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Ban chỉ đạo 389 của tỉnh, các sở, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2023.