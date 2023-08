Tai nạn giao thông tháng 7 tăng đột biến, làm chết 563 người

Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trần Hữu Minh cho biết, tháng 7/2023 (tính từ ngày 15/6/2023 đến ngày 14/7/2023), toàn quốc xảy ra 958 vụ tai nạn giao thông, làm chết 563 người và làm bị thương 646 người. So với tháng cùng kỳ năm 2022 tăng 103 vụ (12,05%), tăng 73 người chết (14,9%), tăng 71 người bị thương (12,35%).

Đường bộ xảy ra 952 vụ, làm chết 558 người, bị thương 646 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 118 vụ (14,15%), tăng 83 người chết (17,47%), tăng 75 người bị thương (13,13%).

Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, không có người bị thương; giảm 15 vụ (78,95%), giảm 11 người chết (73,33%), giảm 4 người bị thương (100%) so với cùng kỳ năm trước.

Đường thủy xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết, không có người bị thương không, không thay đổi về số vụ, số người bị thương nhưng tăng 1 người chết so với cùng kỳ năm trước.

Tuyến hàng hải xảy ra 1 vụ, không có người chết và bị thương, không thay đổi cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 7/2023, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 43 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 sự cố mức B, 2 sự cố mức C và 10 sự cố mức D, tăng 1 sự cố so với cùng kỳ năm 2022. Một sự cố đang điều tra nguyên nhân, 11 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật, 1 sự cố do thời tiết.

Tính chung 7 tháng năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến 14/7/2023), toàn quốc xảy ra 5.928 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.428 người, bị thương 4.117 người. So với cùng kỳ năm 2022 số vụ giảm 659 vụ (10%), giảm 411 người chết (10,71%), giảm 143 người bị thương (3,36%).

Trong số này, đường bộ xảy ra 5.858 vụ, làm chết 3.379 người, bị thương 4.104 người, giảm 642 vụ (9,88%), giảm 370 người chết (9,87%), giảm 138 người bị thương (3,25%) so với cùng kỳ năm trước.

Đường sắt xảy ra 52 vụ, làm chết 38 người, bị thương 13 người, giảm 9 vụ (14,75%), giảm 7 người chết (15,56%), giảm 2 người bị thương (13,33%); đường thủy xảy ra 13 vụ, làm chết 9 người, không có người bị thương, giảm 8 vụ (38,1%), giảm 24 người chết (72,73%) và giảm 3 người bị thương (100%); hàng hải xảy ra 5 vụ, làm chết 2 người, không có người bị thương, không thay đổi về số vụ, số người bị thương nhưng giảm 10 người chết và mất tích (83,33%) so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê, 7 tháng qua xảy ra 54 tai nạn, sự cố hàng không, trong đó có 1 vụ tai nạn (mức A), 53 sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn (1 mức B, 4 mức C và 48 mức D). So với 7 tháng của năm 2022, giảm 13% số tai nạn, sự cố.

Vụ tai nạn và một sự cố mức B hiện đang trong quá trình điều tra; 42 sự cố xảy ra do hỏng hóc kỹ thuật tàu bay; 9 sự cố do con người (3 do tổ lái, 4 do nhân viên mặt đất, 1 do nhân viên kỹ thuật, 1 do hành khách) và 1 sự cố do thời tiết.