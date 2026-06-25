Tai nạn đường sắt tại phường An Nhơn khiến một phụ nữ tử vong

(GLO)- Tối 24-6, lãnh đạo UBND phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận: Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 24-6, tại Km1.080+00 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua tổ dân phố Vân Sơn, phường An Nhơn.

Đoạn đường sắt Bắc - Nam qua phường An Nhơn, nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Nguồn tin cung cấp

Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu khách SE9 chạy tuyến Hà Nội - Sài Gòn do anh Nguyễn Anh T. (SN 1995, trú tỉnh Hà Tĩnh, lái tàu của Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn) điều khiển. Khi đến đoạn đường ray trên, tàu xảy ra va chạm với bà Nguyễn Thị Hồng T.N. (SN 1994, trú tổ dân phố An Lợi, phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai). Hậu quả bà N. tử vong tại chỗ.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân đã lao vào đường ray khi tàu đang chạy tới.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, trời sáng. Lái tàu Nguyễn Anh T. có giấy phép lái đầu máy diesel do Cục đường sắt Việt Nam cấp năm 2023, có giá trị đến năm 2033.

Sau khi xảy ra tai nạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cùng các đơn vị chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.