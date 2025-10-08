Sở Ngoại vụ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai ký kết quy chế phối hợp công tác

Quang cảnh lễ ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Vũ Thảo

Theo quy chế, hai bên sẽ trao đổi, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; các thông tin liên quan đến công tác lãnh sự, hoạt động của các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài; công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới, vật đánh dấu đường biên giới tại tỉnh.

Cùng với đó, phối hợp trong việc thực hiện Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia; công tác phòng-chống mua bán người, lừa đảo đưa người qua biên giới; tình hình xuất-nhập cảnh tại cửa khẩu và kiểm soát qua lại biên giới của tỉnh.

Đồng thời, phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới lãnh thổ, biển đảo quốc gia; các điều ước và thỏa thuận về biên giới, lãnh thổ mà Việt Nam đã ký kết; các văn bản liên quan của Trung ương, của tỉnh về công tác biên giới lãnh thổ, biển đảo; công tác phối hợp trong ứng phó thảm họa thiên tai, cứu hộ, cứu nạn có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Bên cạnh đó, phối hợp trong công tác quản lý biên giới, lãnh thổ quốc gia tại tỉnh; bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quản lý các hoạt động đối ngoại và giải quyết các vụ việc có liên quan đến quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên đất liền, khu vực biên giới biển theo quy định của pháp luật…

Quy chế quy định rõ trách nhiệm của 2 bên trong công tác phối hợp. Ảnh: Vũ Thảo

Quy chế quy định trách nhiệm của hai bên trong công tác phối hợp. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan.