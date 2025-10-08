Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sở Ngoại vụ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai ký kết quy chế phối hợp công tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ THẢO VŨ THẢO
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 7-10, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã ký kết quy chế phối hợp công tác trong thời gian tới.

quang-canh.jpg
Quang cảnh lễ ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Vũ Thảo

Theo quy chế, hai bên sẽ trao đổi, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; các thông tin liên quan đến công tác lãnh sự, hoạt động của các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài; công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới, vật đánh dấu đường biên giới tại tỉnh.

Cùng với đó, phối hợp trong việc thực hiện Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia; công tác phòng-chống mua bán người, lừa đảo đưa người qua biên giới; tình hình xuất-nhập cảnh tại cửa khẩu và kiểm soát qua lại biên giới của tỉnh.

Đồng thời, phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới lãnh thổ, biển đảo quốc gia; các điều ước và thỏa thuận về biên giới, lãnh thổ mà Việt Nam đã ký kết; các văn bản liên quan của Trung ương, của tỉnh về công tác biên giới lãnh thổ, biển đảo; công tác phối hợp trong ứng phó thảm họa thiên tai, cứu hộ, cứu nạn có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Bên cạnh đó, phối hợp trong công tác quản lý biên giới, lãnh thổ quốc gia tại tỉnh; bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quản lý các hoạt động đối ngoại và giải quyết các vụ việc có liên quan đến quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên đất liền, khu vực biên giới biển theo quy định của pháp luật…

ky-ket.jpg
Quy chế quy định rõ trách nhiệm của 2 bên trong công tác phối hợp. Ảnh: Vũ Thảo

Quy chế quy định trách nhiệm của hai bên trong công tác phối hợp. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

Chính trị

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Thời sự

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quan khách quốc tế đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

null