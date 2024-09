Trận đấu tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên - bảng C giải U.15 quốc gia 2024 là cuộc đọ sức giữa đội đương kim á quân U.15 SLNA và U.15 LPBank HAGL. Đội bóng xứ Nghệ nhập cuộc chủ động và có được lợi thế dẫn bàn từ khá sớm. Phút 11, từ đường chọc khe chính xác của Nguyễn Minh Thủy, Trần Ngọc Sơn khống chế bóng khéo léo để loại bỏ hậu vệ đối phương rồi dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho U.15 SLNA.

Sau khi có bàn thắng dẫn trước, U.15 SLNA vẫn cho thấy sự lấn lướt. U.15 LPBank HAGL dù thi đấu cố gắng nhưng nỗ lực của họ không được đền đáp. Các đợt tấn công của đội bóng phố núi dễ dàng bị bẻ gãy bởi hệ thống phòng ngự chơi tập trung của U.15 SLNA. Không chỉ thủ hay, các chân sút bên phía U.15 SLNA còn rất biết cách cụ thể hóa ưu thế của mình và tận dụng triệt để cơ hội.

Phút 41, tận dụng sai lầm của các tiền vệ LPBank HAGL, U.15 SLNA tổ chức tấn công nhanh bên phía cánh phải. Phan Văn Tài nhận bóng và thực hiện động tác giả rất hay, trước khi tung cú sút uy lực để nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ Nghệ.

Sang hiệp 2, thế trận trên sân không có nhiều thay đổi. U.15 SLNA đào sâu cách biệt lên 3 bàn sau cú sút đẳng cấp của Phạm Viết Duy. Chung cuộc, đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng 3-0 trước U.15 LPBank HAGL.

Ở trận đấu còn lại của bảng C diễn ra chiều cùng ngày, U.15 Thanh Hóa có màn ngược dòng ấn tượng trước U.15 Long An. Lý Cẩm Hiền tạo bất ngờ khi giúp U.15 Long An vươn lên dẫn trước 1-0 ngay từ phút 14. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh đã vùng lên mạnh mẽ và có đến 4 bàn thắng, do Nguyễn Văn Mạnh (cú đúp), Ngọ Duy Bắc và Bùi Thanh Bình ghi. U.15 Thanh Hóa thắng đậm 4-1 trước U.15 Long An và vươn lên dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên.

Theo Thu Bồn (TNO)