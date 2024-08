Trước đó, công ty Cổ phần Bóng đá Long An, chủ quản đội bóng Long An, đã có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh nhà với nội dung xin bàn giao lại đội bóng cho tỉnh.

Lý do mà công ty này đưa ra là ngân sách hoạt động CLB vượt quá khả năng chi trả của họ. Sau các cuộc bàn bạc, các bên thống nhất rút tên Long An FC ra khỏi giải hạng Nhất 2024/25.

Động thái trên đã chấm dứt 9 năm công ty này điều hành Long An FC. Nó cũng chấm dứt 23 năm liên tiếp góp mặt ở các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam của Long An, tiền thân của Đồng Tâm Long An, nơi từng là cái nôi đào tạo nên nhiều tuyển thủ quốc gia và từng là một thế lực của bóng đá Việt Nam.

Nhưng bất ngờ là mới đây, Long An FC đã nhận được tín hiệu trợ giúp từ phía HAGL. Theo đó, lực lượng Long An FC sẽ đến từ đội U21 HAGL vừa vô địch U21 QG kết hợp với số cầu thủ còn lại của Long An. Kinh phí được biết phần lớn do một ngân hàng tài trợ. Hiện chưa rõ phía Long An FC có đồng ý hay không.

Nhưng nếu điều này trở thành hiện thực, có thể nói HAGL đã giúp đại kình địch của mình không bị biến mất khỏi bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Cách đây khoảng 2 thập kỷ, HAGL và Đồng Tâm Long An là 2 thế lực hàng đầu đất nước, tạo nên những trận đấu bóng đá đỉnh cao.

Trong giai đoạn đó, HAGL đã 2 lần vô địch V.League và đội bóng phá vỡ thế thống trị của họ chính là Đồng Tâm Long An với 2 lần liên tiếp đăng quang vào các năm 2005 và 2006.

Theo Đặng Lai (TPO)