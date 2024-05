HAGL đã khác xưa quá nhiều, chuyện 'đá cho vui' của bầu Đức chỉ còn trong dĩ vãng

Đã hết rồi lối đá "ngây thơ"...

Chuỗi 9 trận bất bại của LPBank HAGL đã khép lại sau trận thua 0-2 trước CLB Hà Nội ở vòng 19 V-League 2023 - 2024. Đội bóng do HLV Vũ Tiến Thành dẫn dắt rơi xuống hạng 11, dù vẫn hơn SLNA (đội đang ở vị trí đá play-off) khoảng cách 6 điểm, nhưng chưa thể nói đội bóng phố núi đã an toàn. Dù rằng HAGL đã thăng tiến ngoạn mục dưới thời ông Vũ Tiến Thành khi tiến lên từ đáy bảng (2 điểm khi mới thay HLV) đến vị trí hiện tại (22 điểm), song cuộc chiến trụ hạng còn rất cam go.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ để tâm không chỉ là bước tiến về điểm số của HAGL trong thời gian qua, mà còn là thay đổi chóng mặt về lối chơi.

Bầu Đức từng nói, HAGL phải đá sạch, đá đẹp, nếu đá được như vậy thì thua cũng… sướng. Từ khi đôn lứa HAGL JMG khóa 1, 2 lên V-League ở mùa giải 2015, bầu Đức luôn yêu cầu HAGL theo đuổi lối chơi cống hiến, phục vụ người hâm mộ. Ông từng nói cầu thủ nào đá láo hay triệt hạ đối thủ cần bị loại bỏ, điển hình như một trung vệ sinh năm 1995 từng phải rời phố núi vì một pha phạm lỗi thô bạo. Giai đoạn 2015 - 2020, HAGL theo đuổi lối chơi trong trẻo và ngây thơ. Khi HLV Kiatisak Senamuang cập bến, đội chủ sân Pleiku chơi biết mình biết người và thực dụng hơn. Nhưng phải đến khi ông Vũ Tiến Thành ngồi ghế “thuyền trưởng”, HAGL mới thực sự thay đổi.

Không thể mãi là hoa hậu thân thiện, nhưng...

Hình ảnh “đá cho vui” đã không còn. HAGL hiện tại đá vì điểm số và sứ mệnh tồn vong ở V-League. Sau trận thua 0-2 trước CLB Hà Nội, HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ: “Đây là trận thua được lường trước, nhưng không ảnh hưởng. Trận tới HAGL buộc phải thắng Hà Tĩnh trên sân nhà. Đó là trận đấu 6 điểm. Mà HAGL cần thêm 5 đến 6 điểm nữa để trụ hạng”.

Cách tính toán chi li từng điểm, từng trận là phong cách của HLV Vũ Tiến Thành từ khi nắm đội Sài Gòn, đến lúc cầm quân ở CLB TP.HCM, CLB HAGL. Mùa 2022, HLV Vũ Tiến Thành giúp CLB TP.HCM giành một mạch 15 điểm trong 9 trận cuối để tiến từ đáy bảng lên vị trí an toàn. Mùa này, HAGL cũng vừa bất bại một mạch 9 trận, là đội có chuỗi không thua dài nhất trong 3 tháng qua.

Triết lý của HLV Vũ Tiến Thành không thay đổi từ khi về nước làm chuyên môn từ năm 2020 đến nay: ưu tiên hàng phòng ngự, tăng tính chiến đấu, đá “hết lực” và thực dụng khi cần. “Tôi xây dựng hàng thủ theo sơ đồ khối với 4 hậu vệ, luôn yêu cầu học trò tuân thủ chiến thuật. Khi mới về HAGL, tôi cho tập lại thể lực, những cầu thủ nào thừa cân buộc phải “siết” lại. Tiêu chí của HAGL là cầu thủ khi mất bóng phải có phản ứng đuổi theo bóng”, ông Thành chia sẻ. Ông cũng nhấn mạnh: HAGL không thể cứ mãi là… hoa hậu thân thiện. Hay trước đây cựu HLV Lee Tae-hoon từng nói, cầu thủ HAGL dường như hơi… yếu đuối!

Áp dụng triết lý đó ở đội Sài Gòn hay TP.HCM, những đội vốn không có bản sắc rõ ràng, không hề khó với HLV Vũ Tiến Thành. Nhưng với HAGL, đội lâu nay xây dựng hình ảnh và ghi dấu trong lòng CĐV với lối đá sạch sẽ, ngây thơ không phải chuyện đơn giản.

Nhìn cách HAGL đá với Thể Công Viettel hay Hà Nội, không biết bầu Đức sẽ nghĩ gì. Bởi bản sắc ông từng hy vọng, trông ngóng ở những “đứa con” ngày ngày chăm bẵm ở Hàm Rồng đã không còn. HAGL đá chặt chẽ, thực dụng hơn, thậm chí phòng ngự triệt để và không ngại chơi rắn. Chẳng ít CĐV bày tỏ, họ không nhận ra HAGL năm nào.

Tuy nhiên, khi vào tình thế HAGL, với chất lượng cầu thủ và tình thế như vậy, muốn trụ hạng thì khó có con đường nào khả dĩ hơn.

Dù vậy, vấn đề là khi trở thành một phiên bản hoàn toàn khác, hướng đi tiếp theo của HAGL là gì. Đội bóng của bầu Đức từng được yêu mến bởi thứ bóng đá đặc biệt, nay nếu chấp nhận thay đổi tất cả để sinh tồn ở V-League, liệu có còn được tin yêu?

Trụ lại V-League rồi, HAGL sẽ tìm về thứ bóng đá đẹp bầu Đức từng mong muốn, hay trở thành một tập thể khác, thực dụng, toan tính hơn để thoát cảnh “trôi nổi” nhiều mùa giải qua?

Đó là chuyện của tương lai xa. Còn hiện tại, HAGL vẫn phải làm tất cả những gì có thể để trụ hạng. Trở thành đội bóng “đong” từng mùa, đá đến đâu hay đến đó không phải điều CĐV HAGL xưa kia mong đợi. Nhưng sau biến động nhân sự, có lẽ đội bóng phố núi phải thực tế hơn.