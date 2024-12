Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - Kỳ cuối: Đẩy mạnh sản xuất kết hợp với xây dựng vùng biên vững mạnh

Bằng những cố gắng, nỗ lực của mình các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15 tạo nên cuộc sống ấm no, hạnh phúc trên khu vực biên giới.

Hành trình 39 năm vỡ đất

Mới sáng tinh mơ nhưng những tiếng í ới gọi nhau ra vườn chuẩn bị thu hoạch mủ cao su của công nhân Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) khiến cho vùng biên trở nên rộn rã. Thượng tá Đậu Thiện Lương-Giám đốc Công ty 74-chia sẻ: “Đơn vị đang nỗ lực để về đích trước kế hoạch do Binh đoàn giao. Những năm qua, cây cao su đã làm thay đổi cuộc sống của người dân trên vùng biên giới”.

Ngày 20-2-1985, Binh đoàn 15 được thành lập. Địa bàn đứng chân của Binh đoàn trải dài 251 km trên tuyến biên giới thuộc 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum và khu vực Tây Nam tỉnh Quảng Bình.

Những ngày đầu thành lập, Binh đoàn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức. Nơi đơn vị đứng chân có địa hình phức tạp, giao thông khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ canh tác còn lạc hậu.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 động viên công nhân trước khi bước vào hội thi cạo mủ. Ảnh: V.H

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15-nhớ lại: Bước vào “cuộc chiến” trên mặt trận mới với những kiến thức, kinh nghiệm ít ỏi, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ là tích cực khai hoang, mở đất và mở rộng sản xuất, phát triển đi đôi với giữ vững an ninh chính trị trên toàn tuyến biên giới Bắc Tây Nguyên.

Trong điều kiện vô cùng khó khăn nhưng các cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn vẫn kiên trì bám trụ, quyết tâm khai hoang, mở đất, hồi sinh những vùng đất chết, tiên phong mở đường khởi nghiệp cho Tây Nguyên phát triển.

Binh đoàn đã thực hiện phương châm “Trồng cây chiến lược để tạo ra con người chiến lược trên địa bàn chiến lược”. Với những giải pháp đồng bộ, các đội sản xuất đã thực hiện giải pháp “trồng cây trước khi đặt nhà”; tranh thủ thời gian, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc.

Nhờ vậy, Binh đoàn đã biến một vùng đất rộng lớn vốn là chiến trường ác liệt, đầy tàn tích của chiến tranh thành vườn cao su, cà phê bạt ngàn. Chỉ gần 1 năm sau ngày thành lập, Binh đoàn đã trồng 416 ha cao su đúng quy trình kỹ thuật, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong 10 năm tiếp theo, Binh đoàn đã khoanh nuôi, bảo vệ 1.500 ha rừng; phát triển tổng diện tích cây công nghiệp và cây nông nghiệp đạt 7.394 ha, trong đó, cao su 6.814 ha, cà phê 480 ha, lúa nước 100 ha. Đến nay, Binh đoàn có trên 44.295 ha cao su, gần 300 ha dứa, hơn 73 ha lúa nước, 12,45 ha cà phê và chăn nuôi trên 1.000 con bò.

Tư lệnh Binh đoàn 15 kiểm tra công nhân cạo mủ. Ảnh: V.H

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15: Thời gian tới, Binh đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp để sản xuất kinh doanh hiệu quả và giúp đỡ người dân phát triển kinh tế. Cùng với đó, Binh đoàn chú trọng quán triệt, thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, xây dựng mối quan hệ đoàn kết với chính quyền và người dân địa phương. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác dân vận, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, làm nền tảng để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-quốc phòng, tạo lập thế trận quốc phòng-an ninh vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Minh chứng cho sự phát triển của Binh đoàn, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ viện dẫn: “Giai đoạn 2019-2024, giá trị sản xuất của Binh đoàn đạt 23 ngàn tỷ đồng, tăng 383,44%; lợi nhuận đạt hơn 1.800 tỷ đồng, tăng 266,64% so với giai đoạn 2014-2019.

Để có được kết quả đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã triển khai nhiều giải pháp tiết giảm chi phí gián tiếp, tiết kiệm, đồng thời kêu gọi cán bộ, công nhân, người lao động thi đua lao động sản xuất để hoàn thành kế hoạch đề ra”.

Với phương châm đặt lợi ích của người lao động và người dân trên địa bàn làm trung tâm, bảo đảm việc làm và thu nhập, ổn định đời sống đồng bào các dân tộc là ưu tiên hàng đầu, Binh đoàn tích cực đầu tư xây dựng đường giao thông, cầu cống, các công trình phúc lợi như: nhà làm việc, nhà ở, nhà trẻ, trường học, trạm xá, bệnh viện... để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động và người dân địa phương ổn định cuộc sống. Các đơn vị còn ưu tiên tuyển chọn, bồi dưỡng, tạo việc làm ổn định cho lao động người dân tộc thiểu số.

Chung tay bảo vệ biên giới

Thực hiện chủ trương “Phát triển, mở rộng sản xuất đến đâu, thu hút lao động và xây dựng khu dân cư đến đó”, những năm qua, Binh đoàn 15 đã đưa gần 13.000 hộ gia đình với trên 50.000 khẩu đến xây dựng 266 cụm điểm dân cư dọc theo 251 km biên giới. Binh đoàn cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thành lập 13 xã với 24 thôn, làng, góp phần giải quyết tình trạng “trắng” dân cư trên tuyến biên giới.

Quán triệt mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện song song 2 nhiệm vụ phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng-an ninh, Binh đoàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí các cụm, điểm dân cư xen kẽ với 271 thôn, làng, phù hợp với các khu sản xuất tập trung của các công ty, đơn vị, đội sản xuất cũng như các phương án chiến đấu, phòng thủ khi có tình huống xảy ra.

Đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 15-cho biết: “Chúng tôi quyết tâm xây dựng các cụm, điểm dân cư trở thành những pháo đài, phòng tuyến; mỗi cụm, điểm dân cư của Binh đoàn là những làng, xã chiến đấu, mỗi công nhân, người lao động là một chiến sĩ”.

Công nhân Công ty 715 thu hoạch mủ. Ảnh: V.H

Già làng Rơ Châm Chích (làng Beng, xã Ia Chía, huyện Ia Grai) cho hay: “Bên cạnh tạo việc làm cho người lao động tại chỗ, Binh đoàn 15 còn đầu tư làm đường giao thông, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng.

Cán bộ của Binh đoàn thường xuyên tuyên truyền để người dân nắm rõ các quy định của pháp luật, những thủ đoạn của kẻ xấu. Nhờ đó, bà con dân làng có cuộc sống tốt hơn và luôn nêu cao cảnh giác, không nghe, không tin theo lời dụ dỗ, lừa phỉnh của kẻ xấu”.

Nhằm góp phần bảo vệ địa bàn chiến lược, Binh đoàn 15 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương lắp đặt 181 kẻng báo động ở cơ quan, đơn vị và 84 kẻng báo động tại các thôn, làng nơi vùng biên giới.

Cùng với đó, lắp đặt 663 camera an ninh tại các cơ quan, đơn vị và những địa bàn trọng điểm, xung yếu tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công nhân Binh đoàn 15 sản xuất mủ ép. Ảnh: V.H

Bằng sự quyết tâm và trách nhiệm với vùng đất Tây Nguyên, gần 40 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn đã phát huy tốt truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự là những người gieo mầm xanh trên vùng đất khó. Binh đoàn đã từng bước biến những “vùng đất chết”, rừng núi hoang vu thành những vườn cà phê, cao su.

Cùng với đó, Binh đoàn đã đầu tư hơn 1 ngàn tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từng bước làm cho vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới trên đại ngàn Tây Nguyên không ngừng thay da đổi thịt.