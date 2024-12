Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”- Kỳ 2: Phát huy vai trò đội quân công tác

Cùng với đó, các lực lượng vũ trang tập trung xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc, thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Giúp dân là giúp mình

Trên địa bàn tỉnh có nhiều đơn vị quân đội đứng chân, mỗi đơn vị thực hiện chức năng nhiệm vụ khác nhau nhưng có một điểm chung đó là luôn thực hiện tốt công tác dân vận, giúp dân phát triển kinh tế, hỗ trợ địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị.

Năm 2024, các đơn vị đã huy động trên 86 ngàn ngày công giúp các địa phương sửa chữa, phát quang đường giao thông nông thôn; nạo vét kênh mương thủy lợi; tu sửa nhà rông, nhà văn hóa, trường học, nơi sinh hoạt công cộng, di chuyển nhà; tặng 138 con bò sinh sản cho các hộ nghèo, xây dựng 183 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà “Đại đoàn kết”, “Mái ấm biên cương”, “Mái ấm tình thương”…

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải cho biết: Năm 2024, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tham gia rất hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Các đơn vị thường xuyên duy trì công tác phối hợp, trao đổi thông tin về công tác dân vận với các ngành chức năng địa phương, kịp thời nắm bắt tình hình trên địa bàn để nhận định, trao đổi, thống nhất kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận đạt kết quả cao.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Chư Prông giúp người dân xã Ia Mơ xây nhà. Ảnh: V.H

Về làng Bi Giông (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) những ngày cuối năm, dễ dàng nhận thấy diện mạo nông thôn nơi đây đã khoác lên mình một tấm áo mới với những gam màu tươi sáng. Có được kết quả ấy một phần là nhờ sự hỗ trợ của Tiểu đoàn 21 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34).

Trước đó, đơn vị đã giúp dân di dời 44 ngôi nhà từ vị trí làng cũ đến nơi ở mới. Sau 7 năm về làng mới, những vườn rau xanh, vườn cây ăn quả đã hình thành, chuồng trại chăn nuôi được bố trí khoa học. Cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng ấm no.

Ông Nguyễn Minh Trưởng-Bí thư Huyện ủy Ia Pa-cho biết: Các đơn vị quân đội đã giúp đỡ địa phương di dời nhà ở, chuồng trại để quy hoạch lại khu dân cư. Ngoài ra, các đơn vị còn giúp địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, tham gia cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai. Những việc làm nghĩa tình ấy đã tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng cán bộ và người dân địa phương.

Theo Đại tá Lê Tuấn Hiền-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Từ năm 2019 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia trên 35.000 ngày công lao động giúp dân, đóng góp hơn 300 triệu đồng xây dựng cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vận động người dân hiến trên 7.400 m2 đất làm đường giao thông nông thôn; sửa chữa 359 nhà tạm; xây dựng, tu sửa 22 trường học với tổng trị giá trên 18 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Pưh khảo sát địa bàn tiến hành công tác dân vận. Ảnh: V.H

Hiện nay, làng Trớ (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) trở nên khang trang, sạch đẹp. Ít ai biết rằng trước đây, làng thường xuyên bị ngập nước, đời sống của người dân vô cùng khó khăn. Để có được sự đổi thay ấy, Lữ đoàn Thông tin 132 (Binh chủng Thông tin Liên lạc) đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn giúp 511 ngày công để di dời 29 căn nhà về nơi ở mới.

Đại tá Nguyễn Đạt Phiên-Chính ủy Lữ đoàn-cho hay: Thực hiện nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn luôn xác định công tác dân vận, giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, ổn định cuộc sống là nhiệm vụ chính trị quan trọng; tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể vững mạnh là việc làm thường xuyên, liên tục.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Tại hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của Đảng ủy Quân sự tỉnh, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chú trọng khắc phục những khâu yếu, mặt yếu. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, đối ngoại nhân dân với 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia; chủ động phối hợp, đề xuất huy động các nguồn lực xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ, chú trọng nâng cao tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực quốc phòng-an ninh gắn với phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Phát huy truyền thống 16 chữ vàng “Đoàn kết chiến đấu-Kiên cường bám trụ-Trưởng thành nhanh chóng-Chiến thắng vẻ vang”, 79 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu mà còn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố tiềm lực quốc phòng địa phương.

Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-khẳng định: Thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên tổ chức huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận; tăng cường cán bộ xuống cơ sở nắm địa bàn, nhất là những khu vực trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, kiên trì tuyên truyền, vận động người dân đấu tranh ngăn chặn việc truyền đạo trái pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Trong đó, chú trọng xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Hàng năm có trên 95% tổ chức Đảng, 93,2% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; giữ vững 100% chi bộ quân sự có chi ủy, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 30,74%, thôn đội trưởng là đảng viên đạt 94,48%.

Tập huấn, huấn luyện lực lượng dân quân, tự vệ sử dụng công cụ hỗ trợ. Ảnh: V.H

Với quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy Quân sự tỉnh, công tác xây dựng khu vực phòng thủ, chốt dân quân thường trực đã được các địa phương, đơn vị chú trọng. Đến nay, 93,2% ban chỉ huy quân sự cấp xã có nhà làm việc riêng; tuyển quân luôn đạt 100% chỉ tiêu; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, độ tin cậy cao.

Với phương châm “3 bám, 4 cùng”, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã giúp đỡ 7 xã thuộc 3 huyện biên giới xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng-an ninh.

Trao đổi với P.V, Đại tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-nhấn mạnh: Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng đã thực hiện tốt chức năng của đội quân công tác trong việc củng cố quốc phòng-an ninh trên tuyến biên giới.

Hiện nay, đơn vị duy trì 49 đảng viên của các đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng và 195 đảng viên phụ trách 775 hộ trên khu vực biên giới. Năm 2024, các đảng viên và đơn vị đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố 49 chi bộ thôn, làng, 20 tổ chức quần chúng, kết nạp 63 đảng viên.

Các đơn vị duy trì hoạt động có hiệu quả 65 tổ tự quản với 436 thành viên. Trong đó, 13 tổ tự quản đường biên cột mốc; 1 câu lạc bộ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc; 48 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng, 1 tổ tàu thuyền an toàn và 2 tổ tự quản an ninh trật tự trong đồng bào có đạo.

Tuy đã gần 70 tuổi nhưng già làng Rơ Mah Chiêu (làng Chư Kó, xã Ia Púch, huyện Chư Prông) vẫn tham gia tổ tự quản bảo vệ an ninh trật tự tại thôn, làng.

Ông chia sẻ: “Sống trên địa bàn biên giới nên mình phải có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự. Biên giới bình yên thì bà con yên tâm sản xuất để có cuộc sống tốt hơn. Mình vẫn bảo với mọi người phải kịp thời báo cho lực lượng chức năng nếu như phát hiện kẻ xấu xâm nhập địa bàn”.