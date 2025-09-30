Quỹ học bổng Quang Trung xét cấp học bổng cho sinh viên vượt khó, học giỏi năm 2025

Theo đó, giá trị mỗi suất học bổng là 5 triệu đồng và các khóa đào tạo kỹ năng mềm.
Đối tượng được xét cấp học bổng là sinh viên quê Gia Lai sau sáp nhập (SN 2007 trở lên) đang theo học tại các trường Đại học, Viện, Cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh thuộc hộ nghèo/hộ cận nghèo. Điểm học tập tại trường năm học 2024-2025 đạt tối thiểu 3.2 (thang điểm 4) hoặc 8.0 ( thang điểm 10). Ưu tiên các bạn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa, tình nguyện. Ưu tiên gia đình có anh/chị/em hiện đang cùng học Đại học.
Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ vòng sơ tuyển từ 20-9 đến hết ngày 5-11-2025. Những hồ sơ đã qua vòng 1 sẽ được thông báo kết quả và lịch hẹn phỏng vấn qua địa chỉ email hoặc số điện thoại do sinh viên cung cấp trên hồ sơ đã nộp từ ngày 11-11 đến 16-11. Vòng phỏng vấn sẽ diễn ra từ ngày 19-11 đến ngày 25-11.
Kết quả cấp học bổng sẽ được gửi về email và số điện thoại sinh viên từ ngày 30-11. Lễ trao trao học bổng sẽ tổ chức vào chủ nhật ngày 14-12-2025.
Tải các mẫu giấy tờ hồ sơ xét cấp học bổng tại đây: https://bom.so/a8ksH2
Quỹ Học bổng Quang Trung là một tổ chức quỹ xã hội-từ thiện, hoạt động không vì lợi nhuận với mục đích cấp học bổng và trao thưởng cho sinh viên quê Bình Định (cũ)-nay là tỉnh Gia Lai đang học tập tại các trường Cao Đẳng, Đại học, Học viện tại TP. Hồ Chí Minh học giỏi, tốt nghiệp xuất sắc hoặc đạt giải tại các kì thi quốc gia hoặc quốc tế.
Tài trợ cho các sinh viên Gia Lai đang theo học tại các trường Cao đẳng, đại học, Học viện tại TP. Hồ Chí Minh có dự án nghiên cứu khoa học-công nghệ mới, dự án khởi nghiệp sáng tạo.
Trợ cấp cho sinh viên quê Gia Lai đang theo học tại các trường Đại học, Cao Đẳng, Học viên tại TP. Hồ Chí Minh gặp hoạn nạn, nhà nghèo, có nguy cơ bỏ học.
Quỹ hỗ trợ tài chính bằng Học bổng, tổ chức các buổi starup, tham quan doanh nghiệp cùng với những hoạt động phát triển cộng đồng để góp phần tạo nên nhiều thế hệ sinh viên giỏi và có ích cho quê nhà.