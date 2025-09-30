Quỹ học bổng Quang Trung xét cấp học bổng cho sinh viên vượt khó, học giỏi năm 2025

(GLO)- Năm 2025, Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Quang Trung vừa có thông báo chương trình xét cấp học bổng năm 2025 dành cho sinh viên quê ở tỉnh Gia Lai (sau sáp nhập).

Theo đó, giá trị mỗi suất học bổng là 5 triệu đồng và các khóa đào tạo kỹ năng mềm.

Đối tượng được xét cấp học bổng là sinh viên quê Gia Lai sau sáp nhập (SN 2007 trở lên) đang theo học tại các trường Đại học, Viện, Cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh thuộc hộ nghèo/hộ cận nghèo. Điểm học tập tại trường năm học 2024-2025 đạt tối thiểu 3.2 (thang điểm 4) hoặc 8.0 ( thang điểm 10). Ưu tiên các bạn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa, tình nguyện. Ưu tiên gia đình có anh/chị/em hiện đang cùng học Đại học.

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ vòng sơ tuyển từ 20-9 đến hết ngày 5-11-2025. Những hồ sơ đã qua vòng 1 sẽ được thông báo kết quả và lịch hẹn phỏng vấn qua địa chỉ email hoặc số điện thoại do sinh viên cung cấp trên hồ sơ đã nộp từ ngày 11-11 đến 16-11. Vòng phỏng vấn sẽ diễn ra từ ngày 19-11 đến ngày 25-11.

Kết quả cấp học bổng sẽ được gửi về email và số điện thoại sinh viên từ ngày 30-11. Lễ trao trao học bổng sẽ tổ chức vào chủ nhật ngày 14-12-2025.

Tải các mẫu giấy tờ hồ sơ xét cấp học bổng tại đây: https://bom.so/a8ksH2