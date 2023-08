Quân khu 5 giao nhiệm vụ tham gia Hội thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023

(GLO)- Cùng với công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, lực lượng vũ trang huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) còn quan tâm giúp đỡ người nghèo, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

(GLO)- Từ ngày 8 đến 12-8, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho 77 công an viên bán chuyên trách của 14 xã, thị trấn.

(GLO)- Sáng 4-8, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (QP và AN) TP. Pleiku khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP và AN đối tượng 4-lần 1 năm 2023. Tham gia lớp học có 90 học viên là cán bộ, công chức, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, viên chức, giáo viên thuộc ngành Giáo dục TP. Pleiku.

Sáng 26-7, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bản vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Gia Lai phối hợp với công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

(GLO)- Với khẩu hiệu “Không nói khó, không nói không và không được nói không thể”, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã phát huy vai trò nòng cốt, là lực lượng xung kích tuyến đầu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Năm 2022, Công an thị xã vinh dự được Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.