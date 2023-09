(GLO)-

Sáng 3-9, Hội cựu học sinh Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) niên khóa 1999-2002 tặng quà, đồ dùng học tập cho học sinh tại điểm Trường Tiểu học Trần Phú (làng Pốt, xã Song An, thị xã An Khê).